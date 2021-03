Mit Antoijo Zetovic haben die Rangendinger Alemannen einen neuen Vorsitzenden. In der Hauptversammlung unter verschärften Pandemie-Hygienebedingungen im Mehrgenerationenhaus wählten die Mitglieder am Samstagabend den bisherigen 2. Vorsitzenden an die Spitze des Vereins. Für Zetovic rückte Schriftführerin Yvonne Rosenfelder nach – für sie Adriana Laneri. Zum Beisitzer wurde Thomas Lauinger bestimmt. Den Vorstand komplettieren Kassiererin Andrea Lauinger, Christian Rosenfelder als Gruppenführer, Thomas Lauinger in der Funktion des Häswarts zusammen mit Kathrin Zetovic.

Kontakthalten klappt trotz Krise

Der scheidende Vorsitzende Thorsten Zähriger führte aus, dass trotz Corona das Kontakthalten untereinander gelungen sei. „Wir haben gezeigt, dass die Fasnet nicht ganz vergessen wurde.“

Als positiv bewertete Zähringer die Maskenausstellung im Heimatmuseum. Jetzt schon brennen die Alemannen auf die nächste Fasnet. Zähringer: „Hoffentlich gibt es bald wieder eine.“

Vor zwei Jahren zuletzt getagt

Schriftführerin Yvonne Rosenfelder und Kassiererin Andrea Lauinger fassten die Vereinsjahre 2019 und 2020 zusammen. Vor zwei Jahren, so Rosenfelder, kamen zwei neue Hästräger dazu. Eine Mitgliederaufnahme während Corona war nicht möglich.

Rosenfelder hob die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Höfendorf hervor, man unterstütze sich gegenseitig. 16 Termine standen vergangenes Jahr im Kalender, die „noch“ wahrgenommen werden konnten. Dieses Jahr sei es eine etwas andere Art von Fasnet gewesen, hieß es. Man habe die närrischen Tage dank der digitalen Möglichkeiten pandemiekonform gelebt.

Zähringer etablierte „Fasnet, wie sie früher einmal war“

Aktuell zählen die Alemannen 16 Hästräger, fünf Kinder und drei passive Mitglieder. Die Kassenstände blieben laut Andrea Lauinger, die die Fundraising-Aktion bewarb, nahezu gleich.

Sichtlich gerührt zeigte sich die bisherige Schriftführerin Yvonne Rosenfelder bei der Verabschiedung von Thorsten Zähringer.

Die Idee zur Vereinsgründung, Theater, Comedy und Fasnet miteinander zu verknüpfen und „eine Fasnet, wie sie früher einmal war“ zu veranstalten, sei auf Zähringer zurückzuführen. „Oft wurde hinter den Kulissen bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet“, erzählte Rosenfelder.

ORA war sein „Baby“

In der Gründungsversammlung am 26. März 2017 war Zähringer zum Vorsitzenden gewählt worden. „Die ,ORA’ wurde zu deinem Baby, das du erschaffen und großgezogen hast“, stellte sie fest. Zähringer habe die Gruppe im Aussehen, in der Gestalt und Führung geprägt.

„Ohne dich wären wir nicht da“, dankte Nachfolger Antoijo Zetovic. Zähringer als „Rangod I.“ verglich seine Tätigkeit im Verein mit einer Klettersteig-Tour auf den Mount Everest. Auf dem immer steiler werdenden Weg sei etwas Schönes entstanden – nicht nur der Verein selbst, sondern auch die spektakulären Nächte der Alemannen. Letztendlich sei die Luft immer dünner geworden.

Video-Botschaft von RTL-Star

Eine prominente Dankesbotschaft kam vom RTL-Supertalent Mike van Hyke, dessen Rede per Videoaufzeichnung gezeigt wurde. Denn der Fernseh-Star war schon öfter bei den Alemannen in Rangendingen Gast. Es sei eine besondere Freundschaft zu Zähringer und den Original Rangendinger Alemannen entstanden.

Lob vom Bürgermeister

Für den neuen Bürgermeister Manfred Haug war es die erste Hauptversammlung eines Vereins. In seinem Grußwort schätzte er den Zusammenhalt während der Corona-Pandemie, in der es die Vereine nicht leicht hätten. „Uns allen fehlt wahnsinnig viel“, sagte Haug, der den Alemannen seinen Respekt zollte, das Ehrenamt hervorhob und für die spontane Fasnetsaktion dankte. Haug appellierte, die „Nächte der Alemannen“ beizubehalten. „So ein Programm gibt es sonst nirgendwo“, sagte Haug.