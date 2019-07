Das Hechinger Open-Air-Kino zeigt an diesem Mittwoch, 31. Juli, die tragische Liebesgeschichte „A Star is born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrollen.

Worum es geht? Der in die Jahre gekommene Rockstar Jackson Maine entdeckt die talentierte Sängerin Ally und verliebt sich in sie. Ally hätte ihren großen Traum von einer Musikkarriere fast aufgegeben. Jackson fördert sie nach Kräften und nimmt sie schließlich sogar mit auf seine Tournee. Ally wächst mit ihm als Mentor zum Popstar heran, wodurch die persönliche Beziehung der beiden zu leiden beginnt. Jacksons

innere Dämonen und seine Alkoholsucht

stellen die Liebe der beiden schließlich auf

die Probe.