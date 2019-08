Das Wunschziel von 5000 Besuchern ist erreicht. Kinobetreiber Ralf Merkel ist zufrieden und stolz auf sein unermüdliches Helferteam. Zum Abschluss lieft „Der Schatz im Silbersee“.

Wer für Kinovergnügen unter freiem Himmel sorgt, muss sich dem Wetter arrangieren. Kinobetreiber Ralf Merkel hat da viel Erfahrung. Zum 24. Mal zeigten die Hechinger Kinos an zwölf Abenden ein anderes filmisches Schmankerl, in diesem Jahr wieder mit der HZ als Partner.

5000 Besucher ist stets das Wunschziel, das wurde geschafft. Also ist Merkel „super zufrieden“. Es gab schließlich auch schon kalte, verregnete Sommer, in denen gerade einmal 3000 Kinofans treu (und dick eingepackt) den Weg auf das große Gelände des Hallen-Freibads in Hechingen einschlugen.

„Ich bin glücklich, wenn das Open Air einmal voll ist. Jeder Stuhl soll einmal gebraucht werden“, so Merkel. Das wurde mit „Leberkäs Junkie“ locker geschafft. An diesem Abend passte eben alles: das Wetter, der Film (toll!), die Spitzenleistung der Küchenchefs beim Gourmet­abend. Und dann schenkte auch noch der Hausherr der Burg Hohenzollern ganz persönlich Preußens Pilsener aus, alles für einen guten Zweck, die Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung.

Der Spitzenreiter: „Leberkäs Junkie“

Auf den bayerischen Spitzenreiter folgten in der Gunst der Besucher „Pets 2“ und „A Star is Born“.

Natürlich hätte sich Kinobetreiber Ralf Merkel etwas weniger Regen gewünscht. Gerade die ersten drei Tage mit den Hits „Der Junge muss an die frische Luft“ (der Hape-Kerkeling-Film), „Bohemian Rhapsody“ (oscarprämiert) und „Der König der Löwen“ (derzeit die Nummer 1 weltweit) fielen doch etwas unglücklich ins Wasser.

Dann wurde das Wetter besser, damit zogen auch die Besucherzahlen an. Wackelig wurde es noch einmal am letzten Kino­abend am Dienstag. Schon vor Monaten hatte Ralf Merkel den Film dafür gebucht: „Der Schatz im Silbersee“, der erste Karl-May-Film überhaupt, damit ging die Erfolgsgeschichte überhaupt erst los. „Das erkennt man schon am Titelvorspann. Da wird Pierre Brice ganz hinten genannt.“ Als Winnetou sollte er berühmt werden. Zusammen mit „Old Shatterhand“, „mein Bruder!“, legte er den Schurken das Handwerk.

Freier Eintritt für echte Fans

Im Jahr 2010 hat Merkel den Karl-May-Klassiker schon einmal im Open-Air-Kino laufen lassen. Und weil der Film so schön ist, wurde er am letzten Tag in Hechingen noch mal gezeigt. „So ein Karl May zum Schluss hat einfach Tradition“, sagt Merkel; auch wenn im vergangenen Jahr (mit den „Tollkühnen Männern“) eine Ausnahme gemacht wurde.

Wer am Dienstag als Indianer oder Cowboy verkleidet kam, hatte freien Eintritt. Das hätten ruhig mehr Besucher sein können. Viele trauten wohl dem Wetter nicht.

Das Hechinger Open-Air-Programm ist gelaufen. Und Kinobetreiber Ralf Merkel weiß: „Wenn ich nicht die ganzen Helfer hier hätte, manche sind ja von Anfang an dabei, könnte ich das gar nicht machen.“ Ein Dank, in den er den Bademeister plus dessen Team einschloss.

