Zum 24. Mal zeigen die Hechinger Kinos an zwölf Abenden täglich ein anderes Filmhighlight.

Beim Hechinger Open-Air-Kino läuft am Donnerstag, 1. August, der bayerische Komödienhit des Jahres „Leberkäs Junkie“. Für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist nun Schluss mit Leberkäs und Fleischpflanzerl, auch wenn’s noch so sehr schmeckt. Seine Cholesterinwerte sind nämlich so hoch, wie seine Laune im Keller. Dazu kommt noch ein Mordfall, eine Brandleiche und Stress mit der Freundin. Passend zum Filmvergnügen, das die Hechinger Kinos zusammen mit der HZ präsentieren, sorgen Chefköche aus Hechingen und Umgebung für einen Gourmetabend. Zudem gibt es eine Weinprobe. Einlass auf das Gelände das Hallen-Freibads ist ab 20 Uhr, Filmbeginn (bei jedem Wetter!) gegen 21.15 Uhr.