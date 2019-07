Zum 24. Mal zeigen die Hechinger Kinos wieder an zwölf Abenden täglich ein anderes Filmhighlight. Als Partner an der Seite ist die HZ.

Um eine besondere Freundschaft geht es beim Hechinger Open-Air-Kino am Montag, 29. Juli, in „Green Book“. Dr. Don Shirley ist ein afroamerikanischer Pianist von Weltrang, der im Jahr 1962 eine Konzertreise in den tiefen Süden der USA unternimmt. Dafür braucht er einen Fahrer und Bodyguard, wofür er Tony Lip, einen knallharten, italienisch-amerikanischen Türsteher aus der Bronx, rekrutiert. Rassismus ist auf der Tour an der Tagesordnung. Der Film wurde ausgezeichnet mit drei Oscars und drei Golden Globes. An zwölf Abenden präsentieren die Hechinger Kinos und die HZ täglich ein anderes filmisches Glanzlicht. Einlass auf das Gelände des Hallen-Freibads in Hechingen ist jeweils um 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr, und das bei jedem Wetter.