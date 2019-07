Zum 24. Mal zeigen die Hechinger Kinos, zusammen mit der Hohenzollerische Zeitung, an zwölf Abenden täglich ein anderes Filmhighlight.

Die Hechinger Kinos präsentieren, zusammen mit der Hohenzollerischen Zeitung, vom 26. Juli bis 6. August, Kino unter freiem Himmel. Einlass auf das Gelände des Hallen-Freibads Hechingen ist jeweils ab 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr – und zwar bei jedem Wetter.

Raus an die frische Luft

Zum Start am Freitag gibt es die rührende und lustige Verfilmung der Autobiographie des Entertainers Hape Kerkeling: „Der Junge muss an die frische Luft“ (frei ab sechs Jahren). Passend zu den 70ern gibt es Ahoi-Brause und Eierlikör an der Bar.

Das könnte dich auch interessieren: