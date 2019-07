Das Hechinger Open-Air-Kino zeigt am Dienstag. 29. Juli, ein lustiges Roadmovie für die ganze Familie: „25 km/h“. Die Brüder Christian und Georg haben sich seit langer Zeit nicht mehr viel zu sagen. Als ihr Vater stirbt, beschließen sie, gemeinsam die Mofatour zu machen, die sie schon als Jugendliche vorhatten. Also geht es für die beiden vom Schwarzwald bis nach Rügen – bei konstant 25 Kilometer pro Stunde. Das Open-Air-Kino wird präsentiert von den Hechinger Kinos zusammen mit der HZ. Einlass auf das Gelände des Hallen-Freibads in Hechingen ist ab 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr; bei jedem Wetter! Alle, die mit dem Mofa an die Kasse kommen, haben freien Eintritt und einen VIP-Parkplatz.