Der Auftakt des Hechiger-Open-Air-Kinos ist leider ziemlich ins Wasser gefallen. Doch jetzt sollen die lauen Sommerabende kommen.

Filmspaß bei jedem Wetter! So wird es im Programm extra angekündigt. Muss es auch. Denn der Auftakt des Hechinger Open-Air-Kino war ordentlich verregnet. Doch Kinobetreiber Ralf Merkel ist voller Optimismus: „Das wird schon noch.“

Es ist ein gigantischer Aufwand, Filme unter freiem Himmel zu zeigen. Merkel und sein Team haben damit Erfahrung. Zum 24. Mal bringen sie in diesem Sommer auf dem Gelände des Hallen-Freibads in Hechingen an insgesamt zwölf Abenden ein anderes filmisches Glanzlicht, vom aktuellen Kinohit bis zum liebgewordenen Klassiker.

Mit Robe und Krone

1200 bequeme Gartenstühle werden dafür auf der Freibadwiese ausgebaut, bei Regen stehen im hinteren Bereich rund 200 überdachte Sitzplätze bereit. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Je nach Witterung gibt es kalte oder heiße Getränke.

Am Freitagabend lief „Der Junge muss an die frische Luft“, das berührend-heitere Porträt des Entertainers Hape Kerkeling. Und der Regen prasselte nur so (wir berichteten). Trotzdem: Knapp über 100 Zuschauer kamen.

Am Samstagabend sah es leider nicht besser aus. „Bohemian Rhapsody“, die oscarprämierte Geschichte der legendären Band Queen und ihres Kultfrontmanns Freddie Mercury, musste ebenfalls gegen die Wassermassen von oben anspielen. Dieses Mal waren es dann etwas weniger als 100 Zuschauer, „nach der Pause aber rückten viele zurück ins freie Gelände“. Am Sonntag stand Wald Disneys digitalisierter Klassiker „Der König der Löwen“ auf dem Programm. Der Blick auf die Wetter-App brachte leichte Hoffnung. Immerhin sollte es nicht mehr regnen...

„Wir können das Wetter ja nicht beeinflussen“, sagt Merkel, „also arrangieren wir uns damit.“ Zumal er die Erfahrung gemacht hat: „Wenn’s in Hechingen nicht so läuft, holt das Gammertingen wieder raus – oder umgekehrt.“ Das Open-Air-Kino in Hechingen läuft bis zum 6. August, zehn Tage später, am 16. August geht es dann mit ähnlichem Programm in Gammertingen weiter. Wer also, nach einem Blick auf die dunklen Wolken, seinen Wunschfilm in Hechingen verpasst hat, kann diesen bei einem Ausflug nach Gammertingen immer noch sehen.

„Natürlich ist es um jeden Film schade, bei dem es regnet.“ Aber Kinobetreiber Ralf Merkel weiß auch: Die echten Fans kommen bei jedem Wetter. Wer in Königsrobe und mit Krönchen am Samstag bei „Bohemian Rhapsody“ antrat, hatte sogar freien Eintritt. „Und manche haben sich da wirklich Mühe gegeben“, so Merkel.

Fluchtpunkt Foyer

Regen mag zwar ungemütlich sein – bis man mit Decke unterm Dach ist –, doch viel mehr fürchtet Merkel Blitz und Donner. 2017 war es tatsächlich einmal soweit. Bei „Baywatch“ musste das Gelände aus Sicherheitsgründen für eine halbe Stunde geräumt werden, bis die Gewitterzelle über Hechingen hinweg gezogen war. „Die Leute haben sich auf dem Parkplatz in die Autos gesetzt und abgewartet.“ In so einem „Faradayschen Käfig“ kann nichts passieren. Und wer nicht mit dem Wagen da war, durfte sich einfach bei Wildfremden mit rein quetschen.

2017 war allerdings ein ungewöhnliches Jahr: Das Hechinger Bad war eine große Baustelle. Denn ansonsten gilt: Wenn’s hart kommt, dürfen die Kinogäste ins Badfoyer flüchten. Deshalb ist an jedem Filmeabend ein Bademeister da, der im Notfall aufsperrt. „Wir haben tatsächlich schon ein paar Mal die Türen aufgeschlossen gehabt, aber haben den Notfallplan dann doch nicht gebraucht“, sagt Merkel.

Übrigens: Auch die Technik leidet. Hohe Luftfeuchtigkeit ist gar nicht gut für die hochmoderne Anlage. „Deshalb haben wir immer alles doppelt da, um möglichst abgesichert zu sein.“ Und wenn sich der Sturm auf die 90 Quadratmeter große Leinwand stürzt? Dann wird das Messer gezückt, werden ruck, zuck die Gummihalterungen gekappt.

Doch keine Bange: Die nächsten Tage sollen deutlich freundlicher werden, der Sommer meldet sich zurück. Das Hechinger Open-Air-Kino geht ja noch bis 6. August. Heute, Montag, läuft „Green Book“, ein Film über eine besondere Freundschaft, ausgezeichnet mit drei Oscars und drei Golden Globes. Einlass ist um 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr.