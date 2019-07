Zum 24. Mal zeigen die Hechinger Kinos, zusammen mit der HZ, an zwölf Abenden täglich ein anderes Filmhighlight.

Jeden Abend gibt es ein anderes tolles Filmereignis: Die Hechinger Kinos präsentieren – zusammen mit der Hohenzollerischen Zeitung – am Samstag, 27. Juli, „Bohemian Rhapsody“ (r.) über die Legende Freddie Mercury und die Band Queen. Alle, die in Königsrobe und mit Krone kommen, erhalten freien Eintritt. Am Sonntag, 28. Juli, läuft „König der Löwen“, eine Computer-animierte Neuverfilmung des Klassikers! Einlass auf das Gelände des Hallen-Freibads Hechingen ist jeweils ab 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr, und das bei jedem Wetter.