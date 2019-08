Der vorletzte Film, den die Hechinger Kinos und die HZ heuer beim Open-Air-Kino präsentierten, war „Ein Becken voller Männer“. Klar, dass das Tragen des Schwimmabzeichens dabei erwünscht war.

Bereits am frühen Montagabend, kurz nach dem Einlass um 20 Uhr, herrschte auf dem Freigelände des Hechinger Hallen-Freibads Hochkonjunktur. Die Hechinger Kinos und die Hohenzollerische Zeitung zeigten den vorletzten Film des diesjährigen Open-Air-Kino-Programms. Diesmal war die französische Komödie „Ein Becken voller Männer“ an der Reihe.

Der Clou daran? Alle Erwachsenen, die ihr Seepferdchen-Abzeichen an der Kasse vorzeigten, kamen umsonst in die Vorstellung hinein.

Mal auf der Jacke, mal auf der Badehose

Und so wimmelte es schon nach einer Viertelstunde von 30 stolzen Schwimmabzeichen-Inhabern, die stolz ihre Textilien mit dem aufgenähten Abzeichen an den unterschiedlichsten Textilien trugen. Sieglinde Rieker hatte ihr Emblem in der Fasnetskiste gefunden und an eine Jacke genäht. Die 60-Jährige, eine absolute Sportskanone, kam extra aus Hemmendorf (Landkreis Tübingen) mit ihren Freundinnen angereist.

Der 20-jährige Simon Hertwig war hingegen mit seinen Kumpels aus Balingen hergefahren. Für ihn war es der erste Open-Air-Besuch in Hechingen. Aus der Zeitung habe er davon erfahren und dann im Schrank gestöbert: Und siehe da, auf der Badehose prangte noch das Seepferdchen-Abzeichen, die praktische Eintrittskarte für den Abend.

Mit Freundinnen und Popcorn vor Ort

Auch Konstanze Roth hatte es sich Picknickkorb, Popcorn und ihren Freundinnen auf den Stühlen des Freibad-Areals bequem gemacht. Die 20-Jährige aus Schömberg hatte ihr Abzeichen zwar nicht mehr gefunden, ließ sich den witzigen Streifen deshalb aber nicht – wie viele andere Gäste auch – entgehen.

Für die 20-Jährige ist es das dritte Jahr, in dem sie das Open-Air-Kino besucht. So habe sie auch „Der König der Löwen“ gesehen. Ihr schönstes bisheriges Erlebnis ist aber der Gourmetabend vor zwei Jahren, der in Kombination mit dem Film „Mein Blind Date mit dem Leben“ erfolgte. Da habe alles zusammengepasst, schwärmt sie, der Sonnenuntergang, das Essen, die Leute und der Film.

