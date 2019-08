Die Hechinger Kinos zeigen, zusammen mit der HZ, an zwölf Abenden täglich ein anderes Filmhighlight.

Superhelden sind gefragt! Der freundliche Junge Peter Parker ist als Spider-Man bekannt. Er beschließt, gemeinsam mit seinen Freunden Ned, MJ, Flash und anderen auf eine Reise zu gehen. Natürlich ist auch im Urlaub sein Einsatz gefragt. „Spider-Man: Far from Home“, ein gewohnt rasant, witziges Marvel-Abenteuer, läuft am Freitag, 2. August im Hechinger Open-Air-Programm.

Einlass auf das Gelände des Hallen-Freibads in Hechingen ist um 20 Uhr, Filmbeginn (bei jedem Wetter) gegen 21.15 Uhr. Die Hechinger Kinos zeigen, zusammen mit der HZ, an zwölf Abenden täglich ein anderes Filmhighlight. Und auch für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Es gibt auch Popcorn zum Kinovergnügen.