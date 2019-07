Für die Onstmettinger Bank verlief 2018 ereignisreich. Neben den Feiern zum 125-jährigen Bestehen wurde der Clean-Park in Betrieb genommen.

Die Mitglieder der Onstmettinger Bank dürften im Verlauf der Hauptversammlung einige Aussagen zufrieden aufgenommen haben. So verkündete Dieter Boss: „Ich bin als Vorstand unserer Bank glücklich, froh und stolz, Chef eines solch motivierten Teams zu sein“. Der Erste Bürgermeister Anton Reger attestierte der Bank: „Trotz eines schwieriger werdenden Umfeldes legten Sie eine tolle Bilanz vor“. Zum Gerücht einer möglichen Fusion erklärte Ortsvorsteher Siegfried Schott nach Rücksprache mit dem Vorstand: „Es gibt weder Anlass noch Absicht, die Onstmettinger Bank bleibt bei ihrer Identität.“

Bankvorstand Dieter Boss ging dann auf das gebührend gefeierte 125-jährige Jubiläum ein. Der Gastvortrag des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel bleibe als Höhepunkt in bester Erinnerung. Den Feierlichkeiten folgten abrupt einige Prüfungen, so auch seitens der Bundesbank. Als Höhepunkt, was nichts mit dem originären Bankgeschäft zu tun habe, nannte Dieter Boss die Eröffnung des Kärcher-Clean-Parks im Oktober. Diesen mit vermieteten Garagen sehe das Institut als alternatives Geschäftsmodell zum teilweisen Ausgleich der einbrechenden Zinserträge. Bisher, so Vorstand Armin Schmid, übertreffen die Zahlen die Erwartungen: „Der Clean-Park bringt Onstmettingen einen attraktiven Mehrwert.“

Dieter Boss stellte des Weiteren einen Vergleich zwischen den Einwohnern Onstmettingens und den Mitgliedern der Onstmettinger Bank an. Legte die Bevölkerung zwischen 2015 und 2018 um 39 Personen zu, verzeichnete die Bank einen Zuwachs um 222 Mitglieder auf aktuell 4009. Die aktiven Kunden legten im selben Zeitpunkt um 286 auf 5643 zu. Zu der Vermittlung von 186 Krediten, 21 Immobilien und einer Steigerung um 175 Prozent bei der Geldanlage in Gold hob Boss die Tätigung von 6,6 Millionen Euro an Wertpapierumsätzen besonders hervor. Mit dieser starken Vertriebsleistung habe es die Bank erstmals in ihrer Geschichte unter die Top 100 der verbliebenen 875 Volks- und Raiffeisenbanken geschafft. Dass die Onstmettinger Bank auf einem guten Weg sei und laufend Marktanteile dazu gewinne, liege an der Leistung der Anlageberater und einem motivierten Team.

Vorstand Armin Schmid ging auf Zahlen und Fakten ein. Die Zunahme der Bilanzsumme auf 146 Millionen Euro sei erfreulich, resultiere überwiegend aus dem Anstieg der Kundenkredite. Bankguthaben und Wertpapieranlagen haben sich um 4,3 Prozent erhöht. Zur vollen Zufriedenheit habe sich das Kundenkreditvolumen erhöht, Schmid nannte einen Zuwachs von neun Prozent auf 92 Millionen Euro.

Der Vorstand schlug mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Dividende von 3,50 Prozent aus dem Bilanzgewinn von 129 485,01 Euro vor, ein Jahr zuvor lag dieser noch bei über 251 000 Euro. Dafür votierten die Mitglieder ebenso einstimmig wie für den Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbandes, versehen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.