Hechingen Only you can rock me, Hechingen

Only you can rock me, Hechingen

Two A.M. führen auch Reggae im Repertoire. © Foto: Matthias Badura

Biggy Bräckle, Frontfrau von Undercover III, heizte mit ihrer Röhre in der Kehle dem Publikum in der „Alten Brauerei“ ein. © Foto: Matthias Badura

Britrock, Postpunk und irischer Sound ließen im „Fecker“ die Wellen der Begeisterung höher schlagen. Viel Applaus und Jubel gab’s für die musikalischen Akteure von The Pulz. Ähnliche Szenen konnte man aber auch in den anderen sieben Lokalen sehen, die sich an der langen Hechinger Kneipen-Rocknacht beteiligten. © Foto: Fotos: Matthias Badura

Hechingen / Von Matthias Badura

Das ist ja wie an der Fasnet“, freute sich ein Nachtschwärmer, als er am Samstag im Kreise seiner Kumpels seine Schritte dem nächsten von insgesamt acht Lokalen zulenkte, die sich an der Hechinger Kneipennacht beteiligten. Freilich herrschte auf den Straßen mit dem „Auseliga“ verglichen überhaupt kein Umtrieb, in den Kneipen fühlte man sich aber dann doch ein wenig daran erinnert: Brechend voll war’s im „Fecker“, wo bei den Klängen von „Pulz“ Hochstimmung herrschte.

Auch im „Schwarzbrenner“ musste man kämpfen, um einen Platz zu bekommen. In anderen Beizen war’s nicht ganz so voll, die unbegrenzte Auswahl an freien Sitzen gab’s jedoch nirgends. Dafür die Auswahl an Musikrichtungen: Im „Schwarzbrenner“ war mit Blackbyrds der Stil der 60er in Richtung „Who“ angesagt, im Oldtimermuseum Zollernalb brachten die „Beatpacks“ ihren Tribut dem Rock’n’Roll und später die Beatles dar.

In der „Bar Central“ ehrten die Acousticmusiker Two A.M., wie schön, auch Bob Marley. Im „Mohren“ servierten Matteo & Die Bringer handgemachten Deutschrock mit knackigen Texten, in der „Alten Brauerei“ begeisterte Biggy Bräckle, die Sängerin von Undercover III mit ihrer Röhre das Publikum, während wiederum bei Leeza im „Old Tiffany“ es auch mal kuschelig wurde. Im „Rockcafé Kiss“ schließlich gefielen „Syrocks“ mit ihrem Mix aus Metal und Hardrock. Das einzige Problem war da das Hin-und-hergerissen-Sein zwischen bleiben zu wollen und der Furcht, woanders was zu verpassen.