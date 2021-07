Als der Startschuss in Izu bei Tokio um 8 Uhr deutscher Zeit fiel, legte Eibl mitten im 38-köpfigen Teilnehmerfeld elanvoll los. Doch während Topfavoritin Loana Lecomte (Frankreich) an der Spitze um die erste Kurve und in den ersten Anstieg ging, wurde für die Grosselfingerin die hohe Startnummer zum Verhängnis.

Immer wieder ausgebremst

Auf der engen Cross-County-Strecke staute sich das Feld am Auftakthügel, viele Fahrerinnen mussten absteigen...