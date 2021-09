Ein Eldorado für Liebhaber längst vergessener Autos, Motorräder und Traktoren bot sich am gestrigen Sonntag in Bisingen. Eine große Anzahl an Besuchern kamen zum „Oldtimer Drive“ auf das Kress-Gelände. Der Veranstalter waren die Oldtimerfreunde Zollernalb.

Ganz viele Oldies-Fahrzeuge waren a...