Recht gut angenommen wurde die Corona-Schnelltestaktion in der Glückauhalle in Stetten. Die Aktion der Stadt Haigerloch wurde in Kooperation mit dem DRK-Ortsverein Haigerloch organisiert. Auch in den kommenden Wochen soll in der Halle in Stetten immer mittwochs und samstags zwischen 18 und 20 Uhr g...