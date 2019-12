Erste konkrete Schritte in Richtung Bau der Tiefgarage unter der Hechinger Fürstenwiese werden jetzt gegangen. Am gestrigen Dienstagmittag ging es mit den Probebohrungen los. Die Mitarbeiter des Stuttgarter Ingenieurbüros für Geotechnik „Vees und Partner“ gewinnen dabei Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit zwischen dem „Museum“ und dem Spielplatz.

Mögliche Einschränkungen im Verkehr

Drei Baugrundbohrungen sind vorgesehen. Auch am heutigen Mittwoch werden die Mitarbeiter noch im Einsatz sein, wodurch es zu Einschränkungen des Verkehrs kommen kann. Die Erkenntnisse der Baugrunduntersuchung fließen in die Planung der Tiefgarage bei der Stadthalle „Museum“ ein. Der Gemeinderat der Stadt könnte am morgigen Donnerstagabend schon den Weg frei machen für die Beauftragung der Architekten. Auch die Statiker könnten so demnächst mit den Detailplanungen beginnen.

Einweihung schon zur Eröffnung des Obertorplatzes?

Die Tiefgarage bei der Stadthalle „Museum“ soll, geht es nach dem Bauherr, schnellstmöglich erbaut werden, so Reinhold Dieringer, Betriebsleiter der Stadtwerke Hechingen. „Wenn der Obertorplatz fertig ist, versuchen wir die Tiefgarage zur Einweihung zu bringen“, teilt Dieringer mit. Die oberirdischen Parkplätze, die es derzeit noch gibt, möchten die Stadtwerke nach dem Bau der Tiefgarage wieder oben draufsetzen.

Widerstand bei den „Freunden des Fürstengartens“

Die „Freunde des Fürstengartens“ kritisieren die geplante Wiederherstellung der oberirdischen Stellplätze. Ursprünglich sei von einem Provisorium bis zur Schaffung regulärer Parkmöglichkeiten die Rede gewesen. An den Gemeinderat der Stadt Hechingen wird appelliert, die nach dem Bau der Tiefgarage gegebene Möglichkeit wahrzunehmen, „dort das historische Erscheinungsbild des Fürstengartens wiederherzustellen“. Hinsichtlich der relativ wenigen betroffenen Stellplätze wird erneut auf das unweit vorhandene, noch erweiterbare Parkplatzangebot auf der Lichtnau hingewiesen.

Kosten von 2,5 Millionen Euro

Der Betriebsauschuss des Gemeinderats hatte vergangene Woche grünes Licht für das unter­irdische Parken beim „Museum“ gegeben. Die Tiefgarage kostet 2,5 Millionen Euro, inklusive Wiederaufbau des Spielplatzes. Insgesamt sollen 44 Stellplätze unter der Fürstenwiese entstehen. Es gibt auch Fördergelder vom Land. Der Eigenbetrieb Stadtwerke, der Bauherr und Betreiber, investiert 1,8 Millionen Euro.

