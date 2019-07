Vom Balkon des kleinen Stadtpalais am Obertorplatz, in dem der verstorbene Außenminister Klaus Kinkel seine Kindheit verbrachte, wehen jetzt die Europa- und die Landesflagge.

Am Mittwoch wurden auf dem Balkon des kleinen Stadtpalais am Obertorplatz, in dem der verstorbene Außenminister Klaus Kinkel seine Kindheit verbrachte, die Europa- und die Landesflagge gehisst. „Betrachten wir es als Statement für Europa“, sagte der neue Hausbesitzer Dominik Aumer aus München auf Nachfrage der HZ. Die Handwerker, die das Haus gerade renovieren, hätten kürzlich die originalen Fahnenmasten aus dem 19. Jahrhundert gefunden – und jetzt auf sein Geheiß hin modern bestückt. Im Herbst sollen die Wohnungen im Haus beziehbar sein.