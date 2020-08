Werden die Gastronomen am neuen Obertorplatz künftig tatsächlich weniger Platz für die Außenbewirtung haben? Darüber ist in Hechingen ein Streit entbrannt, seit „Klaiber“-Mitinhaber Rainer Hahn genau das in der HZ vom Dienstag behauptet hat. Jetzt kontert das Rathaus und lässt seinen Sprec...