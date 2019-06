Auf dem ehemaligen HZ-Areal wird es so schnell keine öffentlich nutzbare Tiefgarage geben. Bürgermeister Hahn nimmt’s gelassen und setzt auf das Paket, das er diese Woche vorgelegt hat.

Was Mitte der Woche, als die Stadtverwaltung ihre Planungen für neue Parkplätze in der Hechinger Oberstadt veröffentlichte, noch ungewiss war, steht jetzt fest: Mit zusätzlichen Stellplätzen auf oder unter dem ehemaligen HZ-Areal auf der westlichen Seite des Obertorplatzes kann das Rathaus nicht rechnen.

Andreas Ermantraut, Geschäftsführer bei der EJL-Gruppe, die das HZ-Gebäude und dessen nördliche Nachbarhäuser gekauft hat, gab es Bürgermeister Philipp Hahn schriftlich: „Wir werden aktuell kein Angebot abgeben, da uns die Grundlagen zur Bebauung fehlen.“ Hahn hatte Ermantraut wiederholt gebeten, der Stadt wenigstens ein unverbindliches Angebot für eine mögliche Miete oder einen Kauf von 25 oder 50 Stellplätzen in einer geplanten Tiefgarage zu unterbreiten und dieses „mit einem Bauzeiten- und Finanzierungsplan“ zu versehen.

All dies bleibt die EJL schuldig. Ermantrauts Begründung: „Unsere bekannten Planungen für das HZ-Areal und darauf basierend die beiden Bauvoranfragen sind in der Ausführung so nicht gewünscht. Zumindest kann man es den Schreiben des Bauamtes so entnehmen.“ EJL stehe hierzu in Kontakt mit dem Bauamt, und eine Entscheidung zu den Bauvoranfragen stehe noch aus. Außerdem beklagt Ermantraut, dass in der neuen Obertorplatz-Planung der Stadt die Zufahrt zu einer möglichen Tiefgarage durch Wegfall des ursprünglich geplanten Kreisverkehrs vor der Zollerschule geändert worden sei. Diese sei aber bisher immer ein zentraler Punkt der EJL-Planungen gewesen.

Ermantrauts Schreiben an Hahn passt trefflich zu den Plänen der Unternehmensgruppe, Wohnungen im Gebäude Obertorplatz 19 neu zu vermieten, und zu den laufenden Sanierungsarbeiten in der ehemaligen Parfümerie Zink zwei Häuser weiter. Alles zusammen deutet darauf hin, dass es noch Jahre dauern wird, bis der Abrissbagger kommt und die EJL ihre Neubauvorhaben am Obertorplatz verwirklicht.

Bürgermeister Hahn trägt den Korb von der EJL mit Gelassenheit. „Das ist okay für uns“, sagte er der HZ auf Nachfrage. „Wir nehmen das zur Kenntnis und machen eben das, was machbar ist, selber.“ Als da wären: eine Tiefgarage beim „Museum“ unter der Fürstenwiese, die 49 neue Stellplätze bringen soll, ein Anbau an das Parkhaus Stadtmitte für 60 Autos samt Fußgängersteg vom Parkhaus zur Frauengartenstraße sowie neue Längsparkstreifen entlang der Neustraße und der Fürstin-Eugenie-Straße für 25 Fahrzeuge. So sieht es jedenfalls das Konzept der Stadtverwaltung vor, das am kommenden Donnerstag dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt wird.

Ob nächste Woche tatsächlich schon das komplette, geschätzte 3,4 Millionen Euro schwere Parkplatz-Paket beschlossen (oder erst einmal nur beraten) wird, lässt Hahn übrigens bewusst offen. Eine der Ratsfraktionen, die Bunte Liste, hat Hahn zufolge bereits um Aufschub gebeten, um die gewichtigen Projekte ausführlich genug diskutieren zu können. Der Bürgermeister sagt, er hätte überhaupt kein Problem damit, eine Entscheidung zu vertagen. Dann wäre eben das neue Ratsgremium gefragt, das sich am 25. Juli konstituiert.

Einigermaßen eilig sind lediglich die Längsparkstreifen in der Neustraße und der Fürstin-Eugenie-Straße, die Hahn gerne noch in diesem Jahr verwirklichen würde. Doch diese könnte Philipp Hahn wegen des vergleichsweise geringen Kostenvolumens in eigener Zuständigkeit umsetzen lassen.

Die großen Projekte, meint das Stadtoberhaupt, müssten seinetwegen nicht übers Knie gebrochen werden. Freilich sieht sich Hahn am kommenden Donnerstag gegen mögliche Bedenkenträger gut gewappnet. Um Fragen zum Denkmalschutz (die eine Tiefgarage am Eingang zum Fürstengarten aufwirft) beantworten zu können, hat er bereits mit Landeskonservatorin Dr. Ulrike Plate, der zuständigen Referatsleiterin beim Landesdenkmalamt, telefoniert. Hahn ist seither überzeugter denn je, dass die Denkmalschützer ein Parkdeck unter der Fürstenwiese nicht verhindern werden: „Ich habe guten Grund zuversichtlich zu sein, dass wir das hinbekommen.“ Selbstverständlich sei eine enge Abstimmung mit der Behörde unverzichtbar.

Und auch an dem notwendig werdenden Ab- und Wiederaufbau des nagelneuen Spielplatzes auf der Fürstenwiese werde das 2,2-Millionen-Projekt, das gerade auch der Stadthalle die lange vermissten Parkplätze bringen soll, nicht scheitern. Philipp Hahn dazu: „Wenn es sonst nichts zu kritisieren gibt, als dass eine Schaukel ab- und wieder aufgebaut wird, dann geht es uns sehr gut.“