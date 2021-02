Einzelne Handwerker sind bereits zugange, und ab dem kommenden Montag, 1. März, ist die Baustelle Obertorplatz offiziell für die Ausführung der restlichen Arbeiten wieder eröffnet. Eine der ersten Aktionen, die im Laufe des Montags umgesetzt wird: die Inbetriebnahme der neuen und endgültigen Verkehrsbeschilderung auf der Grundlage einer verkehrsrechtlichen Anordnung des städtischen Sachgebiets Ordnungswesen. Darauf hat die Stadt jetzt im Rahmen einer Pressemitteilung hingewiesen.

Aufpassen und Tempo 20 einhalten ist schwer angesagt. Es ergibt sich eine gewichtige Änderung: Im gesamten Platzbereich gilt „rechts vor links“! Das bedeutet, dass die Zufahrten vom Kirchplatz, von der Frauengartenstraße und von der Heiligkreuzstraße nun gleichberechtigte Straßen sind – bisher waren diese der Straße „Obertorplatz“, also der Durchfahrtsstraße, untergeordnet. Sicher ist sicher: Eine vorübergehende Zusatzbeschilderung weist auf die geänderte Vorfahrtsregelung hin.

Insgesamt ist der Obertorplatz als sogenannter „Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ ausgewiesen, was wiederum eine klar definierte Bezeichnung der Straßenverkehrsordnung bedeutet. In solchen Bereichen, dazu gehört auch die Altstadt, wird von einem hohen (Straßen-)Querungsbedarf durch Fußgänger im gesamten Straßenbereich ausgegangen. Deswegen gilt grundsätzlich Tempo 20 auf dem Obertorplatz und den Anschlussstücken der davon abgehenden Straßen. Im Gegensatz zu einer Spielstraße sind aber die fahrenden Verkehrsteilnehmer bevorrechtigt.

Wegfallen wird der Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) bei der Bushaltestelle Obertorplatz. Die Zebrastreifen beiderseits der Zollerschule bleiben bestehen – eben wegen der Schule.

Offiziell ausgeschildert werden auch die Parkplätze. Geparkt werden darf ausschließlich auf ausgewiesenen Stellplätzen, und davon gibt es nur wenige öffentliche im Bereich der Baden-Württembergischen Bank. Auf diesen darf werktags von 8 bis 19 Uhr mit Parkscheibe eine Stunde geparkt werden, ansonsten unbegrenzt. Dort und gegenüber befinden sich zusätzlich drei Stellplätze für Behinderte und einer für einen Krankentransport. Vor dem Haus Obertorplatz 18, kurz vor der Stadthalle „Museum“, kommen zwei Taxistellplätze hinzu.

Gesperrt bleiben müssen laut Mitteilung der Stadt weiterhin bis zur Fertigstellung Bereiche des eigentlichen Platzes. Die Stadtverwaltung bittet darum, die abgesperrten Bereiche nicht zu betreten, unter anderem weil die Sicherheit, insbesondere für Kinder, nicht gewährleistet ist.

Anwohner in Bad Boll und Hattenhofen fordern:

Bauabschnitt 2 mit neuer Verkehrsführung in der Oberstadt von Hechingen

Wenn kein Witterungseinbruch kommt, so die Planungen, dann kann der Platz zum Osterwochenende Anfang April in Betrieb genommen werden.

Komplettsperrung in den Osterferien

Der Brunnen braucht noch ein bissle Zeit

Geduld! Die Montage des historischen Brunnens, der derzeit in einer Schlosserei in Wangen aufbereitet wird, ist für Mitte April angekündigt. Wer Durst hat, dem braucht aber nicht bange zu sein: An einen Wasserspender für Trinkwasser ist gedacht!