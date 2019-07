Die gebürtige Hechingerin Dorothee Eisenlohr ist zur neuen Oberbürgermeisterin von Schramberg gewählt worden.

Für sie selbst ist das Wahlergebnis einfach nur „der Wahnsinn“. Mit 67,7 Prozent, also einer satten Zwei-Drittel-Mehrheit, ist die aus Hechingen stammende Dorothee Eisenlohr zur neuen Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schramberg im Kreis Rottweil gewählt worden. Die 37-Jährige kegelte gleich im ersten Wahlgang den Amtsinhaber Thomas Herzog aus dem Amt, der nur 29,5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigte und damit nach nur einer Amtsperiode abgewählt wurde. „Das Wahlergebnis stärkt mir den Rücken für meine Amtszeit, die am 4. Oktober 2019 beginnt“, schreibt die Siegerin auf ihrer Homepage.

Am Wahlabend war Dorothee Eisenlohr in Begleitung ihres Partners, ihres Patenkindes und ihrer Eltern Helga und Max Eisenlohr. Ihr Vater ist bekannt als langjähriger Vorsitzender der Hechinger CDU-Gemeinderatsfraktion und CDU-Kreisrat. Noch heute steht Max Eisenlohr der Hechinger Kolpingsfamilie vor.

Dorothee Eisenlohr, die heute in Spaichingen lebt, wo sie seit zweieinhalb Jahren die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg führt, ging in der Uhrenstadt am Schwarzwaldrand als überparteilich und unabhängige Kandidatin ins Rennen. Sie behauptete sich überraschend souverän in dem Dreier-Kandidaten-Feld, dem auch noch Dirk Caroli (2,5 Prozent) angehörte. Der bescheinigte der Wahlsiegerin, „einen fantastischen Wahlkampf“ geführt zu haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,5 Prozent.

Gefeiert wurde am Sonntagabend ordentlich: Die Stadtmusik Schramberg spielte auf, zahlreiche Nachbar-Bürgermeister gratulierten, und die designierte Oberbürgermeisterin spendierte Freibier.