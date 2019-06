Die katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Zollern werden 2030 nicht mehr dieselben sein.

Die Zahl der Katholiken sinkt, und die Kirchensteuereinnahmen werden mittelfristig weiter abnehmen. So sieht die Lage für die katholischen Kirchengemeinde im Dekanat Zollern aus. Reformbedarf ist nicht von der Hand zu weisen. Das Projekt „Pastoral 2030“ stellten der stellvertretende Dekan, Hechingens Leitender Pfarrer Michael Knaus, und Dekanats- und Bildungsreferent Andreas Steiner am Donnerstagabend erstmals öffentlich vor. Ihr Publikum im Grosselfinger Pfarrheim: der Pfarrgemeinderat Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen.

Mit „Pastoral 2030“ will die Erzdiözese Freiburg die Gemeindseelsorge neu für die Zukunft aufstellen. Das Projekt ist als ein dialogischer Gesprächsprozess angelegt, in dem Ehrenamtliche und Hauptberufliche, Gemeindemitglieder, Gottesdienstbesucher oder andere interessierte Menschen ihre Ideen, Wünsche und Sorgen einbringen können. Das sogar auch über die Homepage der Erzdiözese. Unter dem Motto „Mitmachen!“ kann jeder digital Kontakt zu den Fachgruppen im Erzbischöflichen Ordinariat aufnehmen.

Für das Erzbistum Freiburg geben die 2017 verabschiedeten Diözesanen Leitlinien wichtige Anregungen sowie Weisungen. Alle Entscheidungen, die die Weitergabe des Glaubens und den Einsatz der hauptberuflichen Pfarrer, der Ehrenamtlichen und die Strukturen der Seelsorgeeinheiten betreffen, werden in Freiburg gefällt.

Die Lage stellten Knaus und Steiner ungeschminkt vor: So könne jede siebte Kirchengemeinde der Erzdiözese schon jetzt ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen. Auch die Beteiligung an Gottesdiensten sinkt. Waren es 2007 noch 250 000 Menschen, so sind es 2016 nur noch insgesamt 160 000 Menschen, die die Heilige Messe besuchen. Geht diese Entwicklung linear so weiter, dann sind 2030 nur noch 98 000 Gläubige in den sonntäglichen Gottesdiensten der Erzdiözese Freiburg anzutreffen.

Bei den Einnahmen durch die Kirchensteuer sieht es ebenfalls nicht gut aus: Für 2029 wird von rund 1,3 Millionen verbleibenden Kirchensteuerzahlern ausgegangen. 2007 waren es noch mehr als zwei Millionen Katholiken.

Pfarrer Knaus nannte es bemerkenswert, dass Hechingen früher einmal ein „katholischer Riegel“ im Hohenzollerischen Fürstentum gegen die Ausbreitung der Reformation war. Heute seien nurmehr 42 Prozent der Hechinger katholisch. Die Pfarrei St. Jakobus sei „eigentlich nicht mehr existent“, so Knaus. Nur noch für wenige, beispielsweise für die Hechinger Pfadfinder, sei sie eine Bezugsgröße.

Die Konsequenzen, die die Erzdiözese nun abgeleitet hat, beruhen auf vier Prämissen. So sollen aus den 224 Kirchengemeinden ab 2030 noch 40 werden. Dabei soll – wie bei der Umstellung auf Seelsorgeeinheiten – wieder eine rechtliche und räumliche Identität von Kirchengemeinde und Pfarrei hergestellt werden. 1057 Pfarreien werden aufgehoben und 40 neu errichtet. In jeder Pfarrei wird diesen Plänen zufolge ein „Pastorales Zentrum“ eingerichtet.

Die Neuordnung der Kirchengemeinden führt auch zu einer Neuordnung der Dekanate. Wie genau das aussehen kann, vermochten die beiden Referenten noch nicht zu sagen. St. Luzius Hechingen wäre eine Möglichkeit für ein Verwaltungszentrum, so Knaus, weil es für die umliegenden Gemeinden gut erreichbar wäre. Seelsorgerisches Personal soll laut Steiner aber in der Fläche erhalten bleiben.

Auch die Pfarrgemeinderäte würden sich vergrößern und dann – zum Beispiel – nicht mehr nur aus Bisingern, Grosselfingern und Rangendingern bestehen, sondern womöglich auch aus Burladingern, Hechingern und Haigerlochern.

Auf örtlicher Ebene würde jedes Gemeindeteam eine Sprecherin oder einen Sprecher (eine Art Leitung) bekommen und wegen der Nähe zu den Menschen „eine schwergewichtige Rolle“ spielen, so Steiner.

Bei aller Notwendigkeit größerer Einheiten: Eine völlige Zentralisierung der seelsorgerischen Arbeit sieht Pfarrer Knaus nicht als erstrebenswert an. Er wolle dort, wo er wohne, auch 2030 noch Kirchenglocken läuten hören.