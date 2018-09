Hechingen Nordic Walker feiern ihr eigenes Oktoberfest

Next

Nordic Walker von Hohenzollern da läuft was feiern Oktoberfest auf dem Bollemer Wasen © Foto: Bernd Ullrich

Boll / Von Bernd Ullrich

Nicht auf die Münchener Theresienwiese und auch nicht auf den Cannstatter Wasen führte der Weg die Nordic Walker, sondern auf den Bollemer Wasen. Und die Walking-Stöcke waren ersetzt worden durch die Lenkräder der Autos. Schließlich galt es einiges an kulinarischen Köstlichkeiten zu transportieren.

Bei strahlendem Wetter feierten die Mitglieder der Nordic-Walker-Gruppe unter der Leitung ihres Cheftrainers Herbert Lindner das Oktober- und gleichzeitige Abschlussfest der Laufsaison. Um die 40 Mitglieder der Laufgemeinschaft hatten sich angemeldet – und kamen auch, eine ganze Reihe davon in zünftiger Kleidung. Viele der Damen im Dirndl, manche auch in Lederhosen. Die „Krachlederne“ und der entsprechende Hut waren auch bei einigen Herren zu sehen. Die herzliche Begrüßung untereinander zeigte, dass es sich fast um ein Familientreffen handelte.

Das kleine Völkchen war denn auch von Anfang an prächtig gelaunt. Und das Gläschen Schaumwein zur Begrüßung erwies sich absolut nicht als Stimmungsbremse. Franz Schweiger, erfahrener Fassanstecher, ließ, unter Assistenz der letztjährigen Nagelbalken-Königin Anke Hauptmann den ersten Gerstensaft aus einem 20-Liter-Fass strömen. Zwischenzeitlich war das kalte Büfett aufgebaut worden. Verschiedene Zwiebelkuchen, Apfel-, Zwetschgen- und Streuselkuchen forderten zum Gaumenschmaus ebenso heraus wie diverse Salate. Rote Würste, Bratwürste, Hackfleischröllchen, Steaks und sogar ein halbes Hähnchen gaben sich auf dem Grill ein Stelldichein und wurden dann mit größtem Appetit verspeist. Den Nachmittag über gab es Stimmungsmusik, und es wurde auch getanzt. Bevor man sich in gemütlicher Runde zusammensetzte, dankte Herbert Lindner Anke Hauptmann und Hilde Laub stellvertretend für alle, die in irgendeiner Form zum groß­artigen Gelingen des Festes beigetragen hatten.