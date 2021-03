Bürgermeister Davide Licht ist seit 100 Tagen im Burladinger Amt. Ein wenig kommt es ihm vor, als wäre er schon viel, viel länger hier. In der Flächengemeinde erkennt er viele Aufgaben und Herausforderungen wieder, die ihm schon in seiner Zeit als Amtsleiter und Ortsvorsteher in Calw begegneten und vertraut sind. Andererseits gäbe es viel Neues zu entdecken – was Corona aber derzeit erschwert: keine Versammlungen, keine Veranstaltungen und zuletzt auch keine Feste, bei denen man Funktionäre, Bürger und Strukturen persönlich kennenlernen kann. Trotzdem ist der Rathauschef rundum positiv gestimmt und offenkundig voller Tatendrang. © Foto: Matthias Badura