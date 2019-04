Der Rangendinger Verein Outdoorsports blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 2019 geht’s zum Biken nach Kreta.

Eine Vielzahl an Studien belegen, dass Bewegung an der frischen Luft gut für den Kreislauf, das Immunsystem und das eigene Wohlbefinden ist. Schaute man bei der Hauptversammlung in die gesellige Runde des Vereins Outdoorsports Rangendingen, wurde diese These bestätigt. Viele der anwesenden Mitglieder haben die 50 schon eine Weile hinter sich gelassen, von Altersmüdigkeit jedoch keine Spur.

Die Wahlen des Vorstands ergaben ein gewohntes Bild. Dieter Braun führt für ein weiteres Jahr die Geschicke der Outdoor-Sportler. Volker List ist für die kommenden zwei Jahre als Kassier gewählt. Theresia Braun und Bernd Bäuerle bleiben für die kommende Amtsperiode Beisitzer. Lediglich die Position des Schriftführers bleibt weiterhin vakant. Lorenz Rother übernimmt diese kommissarisch.

Marlene Phillip, Leiterin der Gymnastikgruppe berichtete von vielen Fitness- und Gymnastikeinheiten im vergangenen Jahr. Auch Entspannungsübungen werden praktiziert. Neu im Programm ist Yoga, was auf positive Resonanz stößt.

Dieter Braun, Wanderführer der Wanderabteilung und gleichzeitig erster Vorsitzender des Vereins, zollte der Gymnastikgruppe Lob und Respekt. Weiterhin warb er für Neulinge. Nach jeder Wanderung werde eingekehrt, sodass die Geselligkeit nicht zu kurz komme. Lorenz Rother, Teamleiter Mountainbike, berichtete aus 2018, dass die Radsaison im Schönbuch mit einer 50 Kilometertour und knapp 1000 Höhenmetern eingeläutet wurde. Höhepunkt der Radsaison war die viertägige Ausfahrt im Juli nach Brixen (Südtirol). Dort konnten schöne Touren mit Trails „ganz nach unserem Geschmack“ befahren werden. 2019 ruft das Abenteuer, wenn es zur achttägigen Jahresausfahrt nach Kreta geht. Rother betonte nochmals, dass Neulinge stets willkommen sind. Im Sommer werden samstags regelmäßig Touren gefahren, die für Einsteiger prädestiniert sind.

Bürgermeister Johann Widmaier nahm die einstimmige Entlastung des Vorstands vor und stellte in Aussicht, sich nach seiner Hüftoperation auch ab und zu im Mittwochstraining blicken lassen zu wollen. Abschließend wurden Lorenz Rother und Monika Wannenmacher für 25 Jahre Vereinstreue geehrt.