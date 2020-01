Was bringt das Jahr 2020 den Bisingern? Gemeinsam sollte beim Bürgerneujahrsempfang am Donnerstagabend in der Hohenzollernhalle ein wenig gefeiert werden, wobei es durchaus um ernste Themen ging. So reichte der Bogen vom weltweiten Klimawandel, über die Wirtschaft im Ländle bis zu den wichtigen Aufgaben im Ort.

Ein Eisbär auf kleiner Scholle

Was hat der Eisbär auf der schwindenden Scholle mit dem Bisinger Gemeindewald zu tun? „Man spricht, hört und liest überwiegend nur von einer notwendigen CO 2 -Reduzierung. Reduzierung – dem Wortsinn nach – bedeutet aber immer: Verlust von irgendetwas. Und wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, dann bedeutet aktuell eine radikale Reduzierung von CO 2 auch eine Reduzierung unseres Wohlstands. Nicht mehr, und nicht weniger“, stellte Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger klar. Also keine Urlaubsreise in ferne Länder mehr, keine exotischen Früchte, kein Handy.

Bisingen und der Klimawald

Die Reduzierung von CO 2 sei das eine, der Abbau von CO 2 das andere. Waizenegger rechnete es vor: Ein Mensch in Deutschland produziere im Jahr rund 12,5 Tonnen CO 2 (er stützte sich dabei auf die Zahlen von Greenpeace). Ein Hektar Wald speichere im gleichen Zeitraum rund 13 Tonnen CO 2 . In Bisingen heißt das ganz konkret: „Wir kehren dem reinen Wirtschaftswald den Rücken zu und wenden uns dem Dauermisch- beziehungsweise Klimawald zu.“

Waizenegger warnte aber davor, bei der Diskussion um den Klimawandel andere wichtige Zukunftsthemen – Staatsverschuldung, Banken Renten, Atom – außer Acht zu lassen. „Die nachfolgende Generation zahlt unsere Rechnung!“ Und diese Rechnung fällt sicher teuer aus. Waizenegger forderte dazu auf: „Wir alle sind gefordert etwas Mehr zu tun, im Großen, wie im Kleinen.“

Jahrhundertprojekt Maute-Areal

Was kommt auf die Bisinger zu? Da ist natürlich das Jahrhundertprojekt Maute-Areal. Als professionellen Partner hat die Gemeinde dabei die STEG Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart an der Seite. Doch alle Bisinger sollen in die Entwicklung des Areals mit eingebunden werden. Die Grundlagen sind inzwischen ermittelt. Der Fokus 2020 liege voll und ganz auf dem Entwicklungskonzept. „Sprich, was wollen wir auf dem Maute und ist dies auch umsetzbar.“

Aber es gibt mehr als das Maute-Areal. Eine Gemeinde braucht solide Finanzen. Bisingen habe seit 2011 die Gesamtschulden um rund acht Millionen Euro reduziert, keine neuen Kredite aufgenommen. Das schafft etwas Luft für notwendige Investitionen – und schlechte Zeiten.

Auch in den Ortsteilen tut sich viel

Die Ortsteile sollen vorangebracht werden. In Thanheim soll beim Rathaus ein echter Dorfplatz geschaffen werden. In Wessingen sei es gelungen, zwei wichtige Grundstücke Im Höfle aufzukaufen. Das soll attraktive Wohnbauplätze für junge Familien geben. Der Charme von Zimmern soll mit einem Dorfanger noch erhöht werden. Für Steinhofen laufen Gespräche, um ein großes innerörtliches Areal sinnvoll zu entwickeln.

Kitas, Schulen, Feuerwehr

Ein weiteres großes Projekt ist die Erweiterung und Generalsanierung des Feuerwehrhauses Bisingen. Kosten: rund 3,7 Millionen Euro. Noch 2020 soll alles fertig sein. Was man meist nicht sieht, aber ordentlich Geld kostet: die Wasser- und Abwasserentsorgung. Hier fließen Millionen Euro.

Jeder will die schnelle Datenautobahn. Stück für Stück gehe es (auch mit dem Backbone-Netz) voran. Kleines Beispiel: Alle Sitzungsunterlagen für die Gemeinderatsunterlagen stehen online zur Verfügung.

Viel Lob habe die Neukonzeption des Museums KZ Bisingen zu einem Ausstellungsort 4.0 erfahren. Ohne den Gedenkstättenverein wäre dies nicht möglich gewesen.

Dank an die Vereine und alle ehrenamtlich Tätigen

Die Kindergärten müssen weiter ausgebaut (und neu gebaut) werden. Die schon vorhanden sind, regelmäßig saniert werden. Und nach dem Kindergarten folgt bekanntlich die Schule. Da gäbe es noch einige Hausaufgaben zu erledigen: vom Parkraum bis zum in die Jahre gekommenen Schulsportstadion. Die sportliche Vision, die Bisingens Bürgermeister vorstellte, beinhaltet eine Kampfbahn mit vier Kreisbogenbahnen, sechs Sprint- und Hürdenstrecken, Flutlicht und Kunstrasen.

Bei aller Gemeindepolitik aber lag Waizenegger eine Sache noch ganz besonders am Herzen: das große Engagement der Vereine und der Einwohner im Ort. „Was immer wir vorhaben, was immer wir erreichen wollen, gelingt uns nur gemeinsam.“

Mit Blick auf die Einwohnerzahl rückt ein Ziel dabei übrigens immer näher. Mit 10 000 Einwohnern kann das Stadtrecht beantragt werden.

