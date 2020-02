Störche für Haigerloch“ heißt das neue Projekt des Nabu Haigerloch. Den Ausschlag gab das Weißstorch-Paar das sich 2017 erstmals auf dem Kirchturm in Hechinger Stadtteil Weilheim niedergelassen hat und seitdem jedes Jahr wiedergekommen ist und auch Junge großziehen konnte. Auf der Zollernalb hat es 70 Jahre keine Störche mehr gegeben. Inzwischen werden Weißstörche auch im Haigerlocher Raum gesichtet.

Das rief den Nabu auf den Plan. Um auch Haigerloch für Meister Adebar attraktiv zu machen, hielt man in nächster Umgebung Ausschau nach geeigneten Nistplätzen mit den dazugehörigen Nahrungsgebieten. Dabei kam spontan der Haigerlocher Stadtteil Hart ins Spiel. Der Ort besitzt einen geeigneten Kirchturm – oder als Alternative das Rathaus – sowie auch großflächige und feuchte Wiesen in Richtung Salenhof, dachten sich die Nabu-Mitglieder und machten sich ans Werk. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: Die Suche geriet zu einer kleinen Odyssee.

Ortsbesichtigung mit Storchenbeauftragter

Wie Nabu-Vorsitzender Herbert Fuchs im Infoschreiben an die Mitglieder berichtet, habe man sich zuerst beim Pfarrgemeinderat eine „klare Absage“ geholt. Bei Ortsvorsteher Dr. Thomas Bieger und dem Ortschaftsrat von Hart fiel der Vorschlag, eine Storchen-Nisthilfe auf dem alten Rathaus anzubringen, hingegen auf Zustimmung.

Allerdings hat gleich anschließend eine Ortsbesichtigung mit Ute Reinhard, der Storchen-Beauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen, ergeben, dass sich weder der Kirchturm noch das Rathaus in Hart für das Projekt eignen. Der Grund: Beide Gebäude können von Westen her nicht gut angeflogen werden. Mit einem Blick sah die Expertin jedoch, welches Gebäude in Frage käme: Ein Wohnhaus im Kirchwiesweg. Die junge Familie, die das Haus bewohnt, zeigte sich einverstanden.

Aber dann tauchten laut Herbert Fuchs so viele Fragen zur technischen und rechtlichen Umsetzbarkeit auf, dass jetzt der letzte „Anker“ ins Spiel kommt: Der Nabu wie auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern gehen in den letzten Jahren immer mehr dazu über, künstliche Storchenhorste unmittelbar in oder zumindest am Rand von Nahrungsgebieten anzulegen.

Nabu erfährt viel Unterstützung

Dieses Modell soll nun auch in Haigerloch greifen. Ausgeguckt hat man sich das Gelände der Gärtnerei Fechter und die Inhaberfamilie zeigte sich sofort bereit, das Storchen-Projekt zu unterstützen.

Der Plan stand fest: Ein zirka neun Meter hoher Holzmast auf einem Betonfundament sollte mit einem verzinkten Metallkorb als Nestunterlage versehen werden. Bei der praktischen Umsetzung bekam der Nabu Haigerloch vielfache Unterstützung: Der Nabu-Kreisverband trat LPR-Mittel (Landschaftspflegerichtlinie) vom Landratsamt ab, die Haigerlocher Firmen Schwörer und Edauer unterstützten aktiv die Bauarbeiten und die Stadt Haigerloch ließ über den zuständigen Förster eine schöne Weißtanne bereitstellen. Den Rest besorgten die fleißigen Hände einiger Nabu-Mitglieder.

Der Storchenhorst wäre nun also bezugsfertig – und man hofft auf den einen oder andere Storch, der noch auf Wohnungssuche ist und sich in Haigerloch niederlassen möchte.

Mitgliederversammlung am Samstag, 7. März

Mitgliederversammlung Der Nabu Haigerloch hält seine Mitgliederversammlung am Samstag, 7. März, um 18 Uhr im alten Schafstall in Stetten ab. Die Tagesordnung sieht unter anderem Ehrungen sowie einen Jahresrück- und -ausblick vor. Anträge zur Tagesordnung sollten bis zum 29. Februar oder besser bis zum Nabu-Treff am heutigen Donnerstag beim Vorsitzenden eingegangen sein. 570 Mitglieder Aktuell hat die Nabu-Gruppe Haigerloch knapp 570 Mitglieder. Die Vereinsführung wertet diese Entwicklung als „sehr erfreulich“. Nach einer erfolgreich verlaufenen Mitgliederwerbung war die Gruppe auf über 580 Mitglieder angewachsen. Aber man hatte, aus Erfahrung, mit einem nachfolgenden Schwund gerechnet. Dies sei aber nicht eingetreten.