Das neue Programm der VHS Burladingen ist fertig. Es enthält rund 190 gängige und bewährte Angebote erfahrener Dozenten für Beruf, Schule und Freizeit, für die allgemeine Bildung, für die Gesundheit oder zur Körperertüchtigung. Daneben findet sich wie immer viel Neues und Überraschendes – beispielsweise ein Gesprächsabend mit der USA-Fernsehkorrespondentin Claudia Buckenmaier.

Zwei Schwerpunktthemen

Zwei Leitmotive, die einen größeren Teil des Angebots prägen, stehen über dem Programm. Zunächst „Selbstversorgung“; daneben kann man aber auch einiges über Kuba lernen; wie man dort tanzt, was man sich dort an kulinarischen Genüssen zu Gemüte führt.

„Selbstversorgung“ – das Thema scheint sich in Zeiten der Pandemie aufzudrängen, scheint der Krise geschuldet zu sein. Doch VHS-Leiterin Dr. Tanja Marquardt widerspricht. Das Thema beschäftigt sie persönlich von jeher, begleitet sie auf gewöhnliche Weise in ihrem Alltagsleben. Sie hält eigene Hühner, zieht eigenes Gemüse, presst Saft aus eigenen Äpfeln – vieles, was früher „normal“ war, jedoch in der Konsumgesellschaft ins Abseits und aus dem Bewusstsein geraten ist. Von daher also ein ganz überzeitliches Feld.

Woher kommen die Dinge des täglichen Bedarfs?

Es stimme aber auch, dass sich viele Menschen im Zuge der Krise Gedanken darüber machen, wo die Dinge des täglichen Bedarfs herkommen, wie eigenständig man ist, wenn es um Lebensmittel, Energie oder um Kleidung geht. Wer kann heute noch Gemüse einwecken? Natürlichkeit steht hoch im Kurs, aber wer kennt alte Heil- und Hausmittel, die bei einfachen Krankheiten helfen? Welcher Ehemann ist in der Lage, ein ordentliches Essen auf den Tisch zu stellen, wenn die Frau nicht daheim ist? Hier bietet sich ein Fülle von Kursen an.

Kinder, die ohne Eltern zurechtkommen müssen

Einen der Höhepunkte des VHS-Jahres soll eine Fotoausstellung im Oktober im Rathaus bilden. Auch hier geht es um Selbstversorgung: „Land ohne Eltern“ zeigt Bilder moldawischer Kinder, deren Eltern als Saisonarbeiter im Ausland leben. Die Kinder sind nun daheim gleichfalls „Selbstversorger“.

Freilich steht die Ausstellung unter Corona-Vorbehalt – so wie die Mehrzahl der Veranstaltungen von den Infektionszahlen und der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängig ist.

„VHS ist ein sozialer Treffpunkt“

Problemlos stattfinden können dagegen die Online-Kurse der VHS, was zumal den sprachlichen Bereich betrifft. Tanja Marquardt würde sich, wie sie sagt, „aber schon sehr freuen, wenn wir bald wieder zum normalen Leben zurückkehren können“; wenn der Unterricht wieder gemeinsam im Klassenzimmer stattfindet. Online-Kommunikation eröffne viele neue Möglichkeiten, „aber sie ist nicht das Ziel. Wir wollen keine digitale VHS. Die VHS ist letztlich ein sozialer Treffpunkt, bei dem sich Menschen begegnen können.“

Dozent Andres Cabrera Diaz kommt aus Kuba

Unter Corona-Vorbehalt steht auch der kubanische Teil des Programms. Tanz- und Kochkurse mit karibischem Flair im Livestream – das geht nun gar nicht. Zumal der Dozent Andres Cabrera Diaz seine Kenntnisse nicht von einem Urlaub auf der Antilleninsel mitbringt, sondern gebürtiger, dort lebender Kubaner, ausgebildeter Balletttänzer und Leiter einer eigenen Tanzschule ist. Ihn muss man live erleben!

Insgesamt umfasst das neue VHS-Programm über 40 Seiten, darin zu stöbern lohnt sich, ist ein kleines Lesevergnügen. Man wird erstaunt sein über die Vielfalt, die vom „Grundkurs Rechnen“ und „Sich mit Energie selbst versorgen“ bis hin zu „Irish Line Dance“ reicht. Eigentlich für jeden was dabei!

Das könnte auch interessieren

Am 7. Januar in allen Haushalten

Gedruckt Das gedruckte VHS-Programm erscheint am 7. Januar. Es wird mit dem HZ-Wochenblatt in alle Haushalte der Stadt verteilt – außer in die, die einen „Bitte keine Werbung“-Kleber an der Tür tragen. Man kann das Programm auch im Rathaus erhalten – sobald es die Corona-Lage zulässt. Nicht zuletzt findet es sich im Internet: www.vhsburladingen.de. Bereits zum Wochenende soll es eingestellt sein. Ein Blick lohnt sich.