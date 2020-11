Sie hat in Bisingen begeistert und in Burladingen die Puppen tanzen lassen, hat in Hechingen mehr als einmal das legendäre „Museum“ gerockt, einige der nicht minder legendären Sonntagskonzerte im Café Klein bestritten und die Domäne-Remise aufgemischt: die Schwaben-Kult-Band „Grachmusikoff“. Wie heißt es doch so schön: Wer sich erinnert, war nicht dabei.

Hier klicken, um zu einem kurzen SWR-Film über Grachmusikoff und Gischbl zu kommen.

Frotzeleien und Zitate von Fans

Diese sagenumwobene Band, diese schwäbischste Kapelle der Welt, dieses „fleischgewordene Monument schwäbischer Volkskultur“ hat sich ja leider 2018 von der Bühne verabschiedet. Aber wer nochmal in Erinnerungen schwelgen will, dem sei Gischbl ans Herz gelegt. Der Rottweiler Karikaturist, mit bürgerlichem Namen Gerhard Mauch, hat der Band um die Tübinger Köberlein-Zwillinge jetzt eine einzigartige Dokumentation gewidmet: ein Büchlein mit seinen Band-Karikaturen der letzten 30 Jahre.

Das Werk umfasst 48 DinA4-Seiten, also zirka so viele wie ein Asterix-Comic. Mit 7,30 Euro kostet es auch in etwa so viel. Das „Heftle“ enthält 32 meist farbige Bilder und Illustrationen sowie Texte aus Rundbriefen der Köberlein-Brüder Georg und Alex an die Fans, Entertainment- und Einführungstexte der beiden in ihre Musikstücke, und außerdem etwas Schriftwechsel zwischen Alex und Gischbl. Fanlob darf letztlich nicht fehlen und auch die Tatsache, dass Grachmusikoff zur Popularisierung der schwäbischen Mundart bei-getragen hat, wird mit dem Heft gewürdigt.

Der Landesvater ist ein Fan

Das Heft ist bereits hoch angesagt, denn es gibt viele, viele eingefleischte Anhänger der Kult-Band, übrigens auch einige mit Promi-Faktor: Landesvater Winfried Kretschmann ist nämlich einer und auch der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir. „Der isch au Grachie-Fan und hat aus Berlin drei Exemplare zom Vertoila b’stellt“, gibt Gischbl Einblick in seine Absatzmärkte.

Auch Gauselfingen war seine Heimat

Keine Frage: Der versierte Karikaturist Gerhard Mauch, der auch schon in Gauselfingen gelebt hat und unter anderem die Vorlage für die Maske des Ringinger Nähberggeistes gezeichnet hat, setzt den Legendären Grachies mit diesem, seinem Werk ein Denkmal. 34 Jahre hat er die Band zeichnerisch begleitet. Immer wieder entstanden dabei „Fan-tastische“ Porträts, Comicstrips und Karikaturen. Im Mittelpunkt der Zeichnungen stehen die beiden Köberlein-Brüder Alex und Georg mit ihren ewigen Frotzeleien, daneben auch Gitarrist und Akkordeonist Hansi Fink.

Plattencover für die Grachies gestaltet

Gischbl erinnert sich an die Anfänge: „Ende der 70er-Jahre bekam ich erstmals Zugang zum eingängigen Rock von ,Schwoißfuaß’. ,Grachmusikoff’ mit ihren originellen, heimatlich angehauchten Texten erlebte ich etwas später in Stuttgart. Das war der Beginn einer besonderen Beziehung zu den beiden Bands. In beiden Besetzungen der kreative Kopf und Impulsgeber war Alex Köberlein. Wir hatten bald Kontakt und so schuf ich 1992 ein Plattencover für die Grachies.“

Die Lobeshymnen auf Grachmusikoff waren gewaltig. 2013 hieß es bei der Verleihung des Landeskleinkunstpreises an die Schwoba-Kultband in der Laudatio vollmundig: „Seit 35 Jahren spiegeln ihre Lieder das Lebensgefühl nicht nur ihrer schwäbischen Zeitgenossen wider. Spielfreude und eine beeindruckende Instrumentenvielfalt können nur gepaart mit Professionalität über einen so langen Zeitraum der Kritik standhalten.“

Das Ende der „ältesten Boygroup der Welt“

2017 dann der Abschied von der Bühne, das „Ende einer Legende“, wie die Presse titelte. In drei Konzerten im Tübinger Sudhaus ließ sich „die älteste Boygroup der Welt“, von ihrem treuen Publikum noch einmal, ein letztes Mal frenetisch feiern.

Das Heft „Legendäre Grachies“ von Gerhard Mauch vereint all das und noch mehr. Herausgebracht hat der Karikaturist das Werk im Eigenverlag, zu beziehen ist es direkt bei ihm. Bestellungen gehen an die E-Mail-Adresse: gischbl13@web.de

