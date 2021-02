Dass das Burladinger Eiscafé nicht geschlossen bleibt, konnte die HZ bereits zur Freude vieler Burladinger berichten. Wer es in Zukunft betreibt, darüber schwiegen die Hauseigentümer bislang.

Nun ist das Geheimnis gelüftet: Cristian Spinazze heißt der neue Pächter. Er ist 32 Jahre alt, bringt seine Partnerin und zwei Bedienungen mit und will am 6. März eröffnen. Wenn möglich bei Sonnenschein und ohne Lockdown, der lediglich Laufkundschaft erlauben würde.

Spinazze stammt aus Conegliano in der Nähe von Venedig, viele Jahre arbeitete er – erst in Italien, später in Deutschland – in der Lebensmittelbranche, belieferte nicht nur Eiscafés mit dem, was sie für die Herstellung von Speiseeis benötigen, sondern schulte die Besitzer auch im Umgang damit.

„Ich mache es besser“

Dabei sah er vieles, was ihm nicht gefiel und was seiner inneren Einstellung gegenüber Lebensmitteln und insbesondere Eis widerspricht.

Nachdem sich die Idee verfestigt hatte, es selber besser, ja, es „richtig“ zu machen, bildete er sich weiter, besuchte seinerseits Schulungen und beherrscht das Handwerk des „Gelatiere“ inzwischen so gut wie jeder alterfahrene Mitbewerber. Davon ist er überzeugt – und auch bereit, sich diesbezüglich auf die Probe stellen zu lassen.

„Puro“ nennt er sein Eis, das es in 24 Sorten und Varianten im Café schön serviert und im Straßenverkauf in der Waffel oder im Becher geben soll. Puro heißt rein – pur eben.

Der Name ist Programm

Der Name ist Programm: Nur „echte“ Zutaten sollen verwendet werden, alles soll frisch sein, alles direkt vom Hersteller kommen, wenn möglich aus der Region. Keine Chemie, keine Geschmacksverstärker.

Spinazze legt darüber hinaus Wert auf „fair“ gehandelte Waren, wie er auch Wert auf Umweltverträglichkeit legt. „Das ist meine Philosophie“, bekennt der 32-Jährige mit einem Lächeln, dem man kaum widerstehen kann.

Werden seine Erzeugnisse dadurch nicht arg teuer? „Ich kann die Qualität auf den Preis oben drauf hauen – oder ich kann mehr arbeiten, dann bleibt’s preislich auch im Rahmen.“ Er habe sich für Zweiteres entschieden, grinst Spinazze. Wobei die Konversation auf Englisch geführt wird. Vielleicht gut so. Wären die Deutschkenntnisse des 32-Jährigen größer, dann müsste er in Burladingen ja doch wieder umlernen. Gelegenheit, sich mit der rauen Mundart der Alb vertraut zu machen, dürfte er reichlich haben. Das Café soll im Frühjahr, Sommer und Herbst täglich geöffnet sein.

Auch Wein und Bier im Angebot

Neben Eis, Waffeln, Kuchen, Kaffee und Cappuccino bietet er eine Auswahl von Weinen und Spirituosen an. Bier gibt es auch. Damit folgt er den bisherigen Gepflogenheiten, wofür ihm viele Stammkunden sicher dankbar sein werden.

Verändert hat sich die Einrichtung, sie wurde komplett erneuert. In kommenden Tagen dürfte alles fertig werden: Boden, Wände, die Theke, das Mobiliar, die Toiletten und, was der Gast nicht sieht: die hochmoderne Eisküche. Kein Zweifel, Spinazze hat tüchtig investiert, mit seinem Traum vom eigenen Eiscafé scheint es ihm bitter ernst zu sein.

Und wie soll das Café heißen? Ganz einfach: „Puro“, wie das Eis.

Das könnte auch interessieren