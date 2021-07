Geschäftiges Treiben herrschte am Montag in der Oberstadtstraße in Haigerloch. Die Straße war teilweise gesperrt, damit der Umzug der Deutschen Post DHL Group von der beengten Lage gegenüber dem Rathaus in den seit einigen Wochen fertiggestellten Zustellstützpunkt im Gewebegebiet „Madertal“...