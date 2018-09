Stetten Neuer Ortseingang bleibt Nummer 1

Stetten / Franz Buckenmaier

Der Ortschaftsrat Stetten hat seine Liste der Haushaltswünsche fürs kommende Jahre fix und fertig.

Im dritten Anlauf soll es werden: An oberster Stelle der Stettener Haushaltswünsche fürs kommende Jahr steht der zweite Bauabschnitt für die Neugestaltung des Ortseingangs in der Hechinger Straße. An die zweite Stelle der Mittelanforderung gesetzt hat der Ortschaftsrat die Sanierung des Fußwegs zur Klosterkirche von der Bachstraße an der Omnibushaltestelle. In diesem Zusammenhang soll der Eingangsbereich der Turn- und Festhalle mit den gebrauchten Pflastersteinen vom Kirchenweg neu gepflastert werden. Auf der Liste folgt die Neugestaltung des Außenbereichs der Kindertagesstätte mit Kletter- und Balancieranlage und Verbesserungen im Kleinkindbereich. Auf Platz 4 steht die Fachwerksanierung im ehemaligen Farrenstallgebäude, und zudem soll der Außenanstrich der Turn- und Festhalle fortgesetzt werden.

Ortsvorsteher Hannes Reis gab bekannt, dass die Firma Wirth die Lautsprecheranlage in der Halle nun eingebaut hat. Abnahmetermin und Einweisung stehen noch aus. Das Garagentor an der Halle ist ebenfalls eingebaut. Der Bodeneinbau soll noch in diesem Jahr folgen, so dass die Garage dann nutzbar ist.

Zum aktuellen Stand der Dinge beim Baugebiet „Hilb“ versicherte der Ortsvorsteher, dass die Stettener Ortschaftsverwaltung in enger Kooperation mit dem Liegenschaftsamt der Stadt an der Weiterentwicklung arbeitet.

Kräftig im Werden ist das Hochwasser-Rückhaltebecken zwischen Boll und Stetten. Die Grundstücksanlieger sind zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei der es um die Überflutungsflächen, insbesondere das Abräumen von beweglichen Gegenständen aller Art, geht. Eine Gewässerschau am Reichenbach auf Markung Stetten und Boll soll im Spätherbst nächsten Jahres stattfinden. Ein Besichtigungstermin an der Rückhaltebecken-Baustelle durch die Ortschaftsräte Boll und Stetten wurde auf Mittwoch, 17. Oktober, ab 17.30 Uhr angesetzt. Tiefbauleiter Jürgen Haas vom Stadtbauamt wird die Besichtigung leiten. Bekannt gab Hannes Reis abschließend, dass das Stadtbauamt Hechingen eine Liste mit leerstehenden Häusern erstellen will.