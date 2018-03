Bechtoldsweiler Neuer Kommandant in Bechtoldsweiler

Bechtoldsweiler / Diana Maute

Nach 15 Jahren als Chef der Feuerwehrabteilung gibt Bernd Zimmermann das Zepter an Jochen Basler weiter.

In der Hauptversammlung am Freitag begrüßte Bernd Zimmermann die Mitglieder und Gäste der Feuerwehr Bechtoldsweiler ein letztes Mal in seiner Funktion als Kommandant. 15 Jahre stand er an der Spitze der Abteilung und prägte deren Arbeit maßgeblich. Nun sei es an der Zeit, das Amt in andere Hände zu übergeben, begründete er seine Entscheidung, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen.

Zunächst warf Zimmermann aber einen Blick zurück auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres, in dem die Abteilung zu zwei kleineren Einsätzen gerufen wurde. Für den Ernstfall geprobt wurde bei insgesamt 25 Übungen, davon 14 mit Sickingen und Stein sowie zwei Hauptübungen. Mit dem Probenbesuch zeigte sich der Kommandant sehr zufrieden.

Stolz sind die Bechtoldsweiler Floriansjünger auf ihre sechs Neuzugänge: Benjamin Bader, Daniel Kromer, Jörg Oesterle, Jan Schäfer, Sven Schmid und Steffen Woithe haben mit ihrem Eintritt im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Abteilung nun 13 Aktive in ihren Reihen hat und somit eine schlagkräftige Truppe stellen kann. Fünf der Neuzugänge haben bereits die Truppmannausbildung sowie die Ausbildung zum Sprechfunker absolviert. Wie Schriftführer Jochen Basler ausführte, standen 2017 insgesamt 83 Termine im Kalender der Abteilung. Dabei haben die Wehrmänner nicht nur viel für die Sicherheit geleistet, sondern auch bürgerschaftliches Engagement bewiesen. Unter anderem richtete die Abteilung die Vatertagshockete und das Theater im Bürgerhaus aus. Franz Basler, der Obmann der sieben Mitglieder zählenden Altersabteilung, berichtete über Aktivitäten wie die Ausfahrt nach Stuttgart und die Sternwanderung in Jungingen.

Der Kassenbericht wurde von Kassierer Steffen Unger vorgelegt, dem die Prüfer Leopold Maute und Sven Schmid eine einwandfreie Buchführung bescheinigten. Die Entlastung führte Gesamtwehrkommandant Maik Bulach herbei, der sich bei Bernd Zimmermann für 15 Jahre engagierte Tätigkeit als Abteilungskommandant bedankte. „Das ist eine beachtliche Zeit, Du hast das super gemacht“, lobte er. Die Zusammenarbeit mit der Abteilung Bechtoldsweiler gestalte sich stets angenehm und konstruktiv. In Sachen neues Einsatzfahrzeug (TSF-W) konnte Bulach noch keinen konkreten Liefertermin nennen, „wir hoffen aber, dass es dieses Jahr noch was wird“, zeigte er sich optimistisch.

Ortsvorsteher Günther Konstanzer, der nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen konnte, ließ Grußworte übermitteln und sprach der Abteilung seinen herzlichen Dank für ihre wertvolle Arbeit aus. „Feuerwehrmann ist man 24 Stunden und 365 Tage im Jahr“, lobte er das unermüdliche Engagement der Einsatzkräfte. Besonders gewürdigt wurde vom Ortsvorsteher auch die jahrelange Leitungsfunktion von Bernd Zimmermann. Im Namen der gesamten Abteilung sprach der stellvertretende Kommandant Thomas Ling dem scheidenden Kommandanten seinen Dank aus und überreichte als Geschenk eine Figur des Heiligen Florian.

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Neuer Abteilungskommandant ist Jochen Basler, der einstimmig zum Nachfolger von Bernd Zimmermann gewählt wurde. Stellvertretender Abteilungskommandant bleibt Thomas Ling. Ausschussmitglieder sind Jörg Oesterle, Steffen Unger, Fabian Wütz und Bernd Zimmermann. Kassenprüfer bleiben Leopold Maute und Sven Schmid.