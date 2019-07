Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Der Gemeinderat Rangendingen hat sich neu konstituiert. Neuzugänge wurden begrüßt, treue Weggefährten verabschiedet.

Nun ist es mit Handschlag und Gelöbnis sowie rechtlich besiegelt: Der neugewählte Rangendinger Gemeinderat kann seine Arbeit aufnehmen. Am Dienstagabend wurden alle 18 Kommunalpolitiker feierlich im vollbesetzten Sitzungssaal des Rathauses verpflichtet.

Das neue Gremium setzt sich künftig gemäß der Ergebnisse der Kommunalwahl 2019 (die HZ berichtete) gemeinsam mit Bürgermeister Johann Widmaier wie folgt zusammen: Erik Wendt, Bernd Pflumm, Wolfgang Kleer, Jochen Böß, Rudolf Strobel, Jörg Schmid (neu), Daniel Stehle, Paul Maichle, Gerd Beiter (neu), Natalie Huber, Simon Assfalg, Simon Heck (neu), Ute Dieringer, Reinhold Dieringer, Markus Dehner (neu), Uta Schoder, Magdalena Dieringer und Siegfried Kuhn.

Die Neuzugänge wurden begrüßt, treue Weggefährten verabschiedet und teilweise geehrt. Erik Wendt, Stimmenkönig der Rangendinger Bürger, wurde in einer offenen Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Er löste den langjährigen Roland Gnant ab, der bei der Kommunalwahl auf eigenen Wunsch nicht mehr angetreten war. Wendt bedankte sich „ganz herzlich“ bei allen Ratsmitgliedern. Er „denke, das wird eine gute Zusammenarbeit“. Der neue Gemeinderat ernannte außerdem Magdalena Dieringer, Stimmenkönigin der Freien Wähler, geschlossen zur zweiten Bürgermeister-Stellvertret-

erin. Dieringer bedankte sich für das Vertrauen. „Ihr kennt mich ja. Ich versuche das so weiterzumachen wie bisher“, sagte sie.

Widmaier bedankte sich bei allen Ratsmitgliedern für deren „großartiges Engagement“ während der zurückliegenden, „erfolgreichen Amtsperiode“. Er nannte einige Projekte, die die Gemeinde und deren Ortsteile vorangebracht haben, darunter die Erweiterung des Bildungsangebots, der Lärmschutz in der Haigerlocher Straße sowie Bürgerbeteiligungsprozesse. „Die Finanzlage hat sich noch weiter verbessert“, frohlockte Wimaier.

Widmaier bedankte sich bei Arnold Albus (15 Jahre, Gemeinderat Rangendingen sowie Ortschaftsrat Bietenhausen), Erwin Dieringer (15 Jahre, Gemeinderat), Walter Müller (15 Jahre, OR Höfendorf und Gemeinderat), Siegfried Grupp (10 Jahre, OR Höfendorf und Gemeinderat), Christian Dehner (10 Jahre Gemeinderat). Er verabschiedete auch Robert Beiter und Roland Höllich, Renate Schättle (OR Höfendorf), Siegbert Albus, Matthias Albus und Lisa Eberhard (OR Bietenhausen).

Große Anerkennung ließ der Bürgermeister Roland Gnant zukommen. Gnant war 25 Jahre lang im Gemeinderat aktiv, seit 2003 auch Bürgermeister-Stellvertreter. Widmaier lobte dessen „baulichen Sachverstand“ und „gesunden Menschenverstand“. Fast 400 Sitzungen hatte Gnant erlebt und bekam die Silberne Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg. Nach Standing Ovations dankte Gnant für die „gute Zusammenarbeit“ und wünschte dem neuen Gremium ein faires, offenes Miteinander sowie Entscheidungen „zum Wohle unserer Bürger und Gemeinde“. Er selbst sei stolz auf die Entwicklung Rangendingens.