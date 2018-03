Jungingen Neuer Chef im Jugendhaus „Klärwerk“

Jungingen / Horst Bendix

Wieder gab es ein Stühlerücken im Junginger Jugendhaus: Lukas Schuler wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Eine schöne Überraschung gab es für die Junginger Jugendlichen bei der Hauptversammlung am Samstag im Gemeindehaus: Bürgermeister Harry Frick überreichte unter großem Beifall für das Jugendhaus „Klärwerk“ rund 5000 Euro. Frick lobte das Klärwerk für die stets kooperative Mitarbeit in der Gemeinde. Der Spendenscheck der Gemeinde solle dazu beitragen, dass das Defizit angesichts der anstehenden Sanierungsarbeiten im Jugendhaus nicht allzu groß wird.

Der Bürgermeister leitete auch die Neuwahlen, die einige Veränderungen mit sich brachten: Einstimmig wurde Lukas Schuler zum neuen Vorsitzenden gewählt. Verabschiedet wurde der langjährige Rechnungsführer Ralf Schuler, dessen Amt der bisherige Vorsitzende Dominic Grams übernehmen wird. Neuer 2. Vorsitzender ist Jan Raiser, neuer Schriftführer Robin Krützfeld. Dem Ausschuss gehören an: Yanik Brix, Manuel Amann, Felix Kleinmann, Marc Schöntag, Lukas Kästle, Niklas Speidel. Neue Kassenprüfer sind Ralf Schuler und Stefan Winter. Die Neuwahlen verliefen problemlos. Alle vorgeschlagenen Mitglieder nahmen ihr Amt an.

In seinem letzten Jahresbericht als Vorsitzender stellte Dominic Grams fest, dass das Junginger Jugendhaus gut dastehe. Er dankte allen, die bei Großeinsätzen im Jugendhaus tatkräftig mitgeholfen haben, bemängelte aber auch, dass manche Mitglieder den Dienstplan vernachlässigten. „Die Arbeitsmoral lässt beim einen oder anderen doch zu wünschen übrig“, so Grams. Ein besonderer Dank ging an Bürgermeister Frick für die Unterstützung bei der Generalsanierung des JuZ. Frick habe „immer ein offenes Ohr für die Jugend“.

Lukas Schuler ging in seinem letzten Bericht als Vize-Vorsitzender hauptsächlich auf die Sanierungsarbeiten im JuZ ein und dankte insbesondere Jan Raiser, Niklas Speidel und Lukas Kästle für ihren Einsatz sowie dem Maler­geschäft Bertram Kohler für die Unterstützung.

Die Mitgliederstatistik stellte Schriftführerin Sonja Maier vor. Die Zahlen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert: Der Verein hat derzeit 89 Mitglieder.

In Euro und Cent legte der Rechnungsführer Ralf Schuler die Finanzlage offen. Durch die JuZ-Sanierung habe man ein kleines Defizit erzielt, das es in den nächsten Jahren wieder wettzumachen gelte. Die beiden Revisoren Michael Löffler und Patrick Düntsch lobten die übersichtliche Buchführung.

Der langjährige Finanzchef Ralf Schuler sowie Michael Löffler, Patrick Düntsch, Sonja Maier und Vanessa Potschien wurden aus ihren Ämtern mit einem Präsent verabschiedet.

Als nächster größerer Termin steht nun die Bewirtung am 1. Mai sowohl am Jugendzentrum in Jungingen als auch oben auf dem Köhlberg im Kalender. Auch ein Vereinsausflug sei in Vorbereitung.