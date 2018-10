Schlatt Neuer Ärger ums Baugebiet Wilden

Schlatt / Von Eugen Pflumm

Hier ein Schienenstrang, dort ein Waldbiotop: Mit dem Schlatter Neubaugebiet „Wilden“ geht es einfach nicht voran.

Die guten Nachrichten waren in der Schlatter Ortschaftsratssitzung am Montagabend äußerst dünn gesät. Auch bezüglich des in Schlatt seit vielen Jahren gewünschten Neubaugebietes „Wilden“ gab es starken Tobak zu verdauen. Es will einfach nicht richtig vorangehen. Die Gründe dafür sorgen nicht nur bei Ortsvorsteher Jürgen Schuler für einen dicken Hals.

Die Offenlage im Bebauungsplanverfahren für das Schlatter Gewann Wilden wurde Mitte September abgeschlossen. „Und einige, die das Ding schon gesehen hatten, hatten dann noch was dazu zu sagen“, ließ Ortsvorsteher Jürgen Schuler kopfschüttelnd wissen.

Am allermeisten wunderte sich der Schlatter Rathauschef über den „plötzlich aufgetauchten Schienenstrang der Hohenzollerischen Landesbahn“. Bis dato sei davon nämlich noch gar nie die Rede gewesen, und jetzt müsse deswegen ein Lärmgutachten erstellt werden. Für die Bundesstraße 32 gebe es seit 2006 ein Lärmgutachten, und da sei der einstmals diskutierte Lärmschutzwall für nicht benötigt eingestuft worden.

Schuler gab auch zu bedenken, dass zahlreiche bestehende Schlatter Wohnhäuser direkt am HzL-Schienenstrang liegen, während das geplante Neubaugebiet Wilden sich fast 100 Meter davon entfernt befindet. „Echt stink­sauer“ sei er geworden, als er das erfahren habe, versicherte Schuler den ungläubig dreinblickenden Bürgern, unter denen sich auch etliche Bauwillige befanden. Der erste Plan für Wilden wurde im Jahr 2006 erstellt, auch das seither gewachsene Waldbiotop sorgt offensichtlich für weiteren Ärger. Aufgrund des Baumgürtels wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits ein 30-Meter-Abstand zu den zukünftigen Randgebäuden eingeführt, was eine Neuplanung beziehungsweise Verschiebung der Bebauung in die nördliche Richtung zur Folge hatte.

„Jetzt gelten oder greifen wohl wieder andere Regeln und Vorgaben, weshalb wir, weil anders beschnitten wird, vielleicht sogar einen unserer Bauplätze verlieren werden“, ließ Ortsvorsteher Jürgen Schuler mit einem resignierenden Winken wissen. Hier sei alles offen, und als Realität müsse man akzeptieren, dass neue Einsprüche auf dem Tisch liegen.

Der Satzungsbeschluss des Hechinger Gemeinderates wird sich aufgrund der neu aufgetauchten Probleme auf jeden Fall um zwei Monate verschieben. Wie zu hören war, wären die Schlatter Ort­schaftsräte richtig froh, wenn der Beschluss überhaupt noch im laufenden Jahr gefasst werden

könnte.