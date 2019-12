Wo könnte eine neue Gauselfinger Halle – für die es momentan freilich weder Pläne noch eine Finanzierung gibt – zu stehen kommen? Diese Frage wurde in der letzten Ort­schaftsratssitzung des Jahres 2019 in Gauselfingen nicht geklärt.

Fest steht aber, diese Frage beschäftigt das Dorf. So wollte etwa ein Vertreter der Feuerwehr in der Sitzung in dem Zusammenhang auch erfahren, was mit der jetzigen Halle geschehen soll. Er erinnerte daran, dass das Feuerwehrgerätehaus im Anbau untergebracht ist und auch von der Hallenheizung beheizt wird.

Silvia Entress meinte, man könne in der Halle womöglich Lagerräume unterbringen. Vielleicht, so die Ortsvorsteherin weiter, sollte man das Gebäude auch nochmals begutachten lassen? Dem widersprach die Mehrheit des Ortschaftsrates. Die Halle sei bereits begutachtet worden. Und selbst als Laie könne man erkennen, dass sie marode ist. Ein Gutachter würde nur unnötige Kosten verursachen. Auch der Vorschlag der Lagerräume wurde verworfen. Wenn die Halle nicht mehr zu „vernünftigen Kosten“ saniert werden könne, dann sei es auch nicht sinnvoll, sie anderen Zwecken zuzuführen. Der Verfall werde ja dadurch nicht gestoppt.

Nachdem diese Einwände vorgetragen waren, teilte die Ortsvorsteherin das Ergebnis einer Hallen-Umfrage unter den Gauselfinger Bürgern mit. Eine Mehrzahl wünscht demnach eine neue Halle in Zentrumsnähe.

Auf die Frage eines Ortschaftsrates, ob jemand der Befragten einen genauen Standort in der Dorfmitte genannt habe, antwortete Entress, nein, es seien keine Vorschläge gemacht worden. Sie selber glaube, dass es schwierig wird, einen zentralen Platz zu finden, nachdem die Stadt im Dorf über keine eigenen Grundstücke verfüge.

Dazu regte wiederum ein Bürger an, man könne doch das Rathaus abreißen und hier eine Halle wie das Hörschwager Bürgerhaus errichten, das einerseits Sport und Festen dient und in dem andererseits die Verwaltung untergebracht ist. Doch auch in diese Richtung sah Entress Hürden aufgebaut, nachdem das Rathaus ja erst kürzlich unter Denkmalschutz gestellt wurde. Es sei zwar in kommender Zeit nochmals ein Termin mit dem Landesdenkmalamt anberaumt, doch man könne nicht vorhersagen, was dabei herauskommt.

Damit war die öffentliche Sitzung geschlossen. Die Bürger indes diskutierten vor dem Rathaus noch lange weiter.