Bisingen/Bodelshausen Neue Fahrschule in Bodelshausen

Fahren lehren, Fahren lernen

Fahrlehrer für den Führerschein Klasse B wird man in einer einjährigen Grundausbildung. Ein halbes Jahr geht man dabei in eine Schule, ein halbes Jahr absolviert man ein Praktikum in einer Fahrschule. Für jede weitere Führerscheinklasse absolvieren Fahrlehrer jeweils einen Lehrgang.

Zur MRD Fahrschule gehören ein Audi A 3 und Motorräder der Marken KTM, Yamaha, Kawasaki.

Weitere Infos gibt es auf Facebook unter „MRD Fahrschule“.