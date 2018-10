Bodelshausen/Rangendingen Neue Ausstellung „Alles Liebe“ im Forum eröffnet

Bodelshausen/Rangendingen / Melanie Steitz

Carmen Neunhoeffer meldet sich mit ihrer Kunst zurück. Die Rangendinger Malerin hat 16 neue Bilder geschaffen. „Love is in the Air“ und „Ei der Daus“ heißen diese Reihen der surrealistischen Aquarell-Gemälde, die erstmals ausgestellt sind. Seit Freitag hängen sie mit weiteren Werken an den Wänden in der Bibliothek im Forum Bodelshausen.

Der Auftakt der Vernissage erfolgte durch die Querflötistin Stefanie Strobel, die eine Sonate von Johann Sebastian Bach zum Besten gab. Danach hatte Bodelshausens Hauptamtsleiter Florian King das Wort.

Etwa 60 Gäste standen auf der Empore oder saßen auf den Stühlen in der ersten Etage der Bücherei, um Kings Ausführungen zu lauschen. „Malerei beginnt dort, wo Worte nicht genügen“, sagte dieser. Neunhoeffer zeichne sich durch eine große Schaffenskraft aus, fand der Hauptamtsleiter. Sie rege den Betrachter an, sich mit Raum, Zeit und Liebe auseinander zu setzen.

Unter dem Motto „Alles Liebe“

Auch Laudator Roland Beiter, der wie Neunhoeffer dem Künstlerstammtisch Rangendingen angehört, schwärmte von deren enormer Schaffenskraft. Die tiefe Symbolik ihrer Bilder ziehe die Zuschauer in ihren Bann. In den neuen Werken wimmle es von Allegorien wie Eiern, Sternchen – und vor allem Herzen. Was letzteres betrifft, passt der Ausstellungstitel hervorragend dazu. „Alles Liebe“ lautet er. Denn vor allem dieses starke Gefühl zeigt sich immer wieder in Neunhoeffers Bildern.

20 Jahre ist es her, dass die Rangendingerin beim Künstlerstammtisch einstieg. Bevor sich Neunhoeffer 1997 dem Aquarellmalen widmete, zeichnete sie schon als junges Mädchen mit Kohle. Die damals junge Malerin entwickelte innerhalb dieser freien Vereinigung einen enormen Schaffensdrang. Rasch gelangen ihr zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen. Ab dem Jahr 2015 wurde es ruhiger. Sie zog sich aus dem Künstlerstammtisch zurück, war mit dem Ausbau eines Eigenheims und den Schülern der Bisinger Grundschule beschäftigt.

Bühnenbilder für Musicals

Ihre künstlerische Schaffenslage lag in dieser Zeit nicht komplett brach. Während der dreijährigen Pause war die Rangendingerin weiterhin malerisch aktiv. Ihre Kreativität floss nun in Kunstprojekte an der Grundschule Bisingen. So habe die 44-Jährige bei Bühnenbildern von Musicals mitgewirkt.

Ein paar Unterschiede ihrer heutigen und früheren Schaffenskraft hat sich aber im Vergleich bemerkbar gemacht, bemerkt Laudator Beiter. Habe Neunhoeffer früher einfach darauf los gezeichnet, verschwinden dutzende Skizzen jetzt zunächst in Schubladen, bevor das finale Bild entstanden ist. Früher zwischen dem Windelwechseln schon mit dem Zeichnen beschäftigt, braucht die Rangendingerin nun, wie sie sagt, die Muse, um künstlerisch tätig zu werden. Dies gelingt ihr in ruhigen Phasen, wenn weniger los ist.

Auch ihre Werke sind klarer und ruhiger geworden, unterstreicht der Künstlerstammtisch-Kollege. Die Bildsprache habe jedoch nicht darunter gelitten, bekräftigt er. Diese erzähle von Freiheit, Sehnsucht und Liebe. Neunhoeffer erspüre so viel im Leben, was sie zu Papier bringt. In ruhelosen Nächten entstehen die Ideen für Bilder.

Einen Lebenstraum im Kopf

Einen Lebenstraum hat die 44-Jährige auf jeden Fall noch im Kopf: Sie möchte gern ein Kinderbuch illustrieren. Das hat sie noch nie gemacht. Und sie mag Kinder. Ansonsten hat die Malerin schon wieder neue Ideen für ihre Aquarell-Werke. Etwas mit Liebe? „Sowieso“, sagt die sympathische Frau mit den strahlenden, großen Augen.

Bis zum 12. Januar kann die Ausstellung „Alles Liebe“ im Bodelshausener Forum, Bachgasse 2, bestaunt werden. Die Besucher haben dienstags von 10 bis 13 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und donnerstags sowie freitags zwischen 15 und 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Samstags öffnet das „Forum“ von 9 bis 13 Uhr. Die Werke sind auch käuflich erwerbbar; entsprechende Flyer mit den Kontaktdaten liegen aus.