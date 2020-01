Hechingen, wie es schaukelt, wippt und schwingt. Die Zollernstadt gönnt sich einen Schaukelwanderweg als neue Attraktion vor allem für Kinder und Familien. Was die HZ bereits in ihrer Freitagsausgabe kurz meldete, hat Bürgermeister Philipp Hahn jetzt präzisiert: An elf Standorten in der ganzen Innenstadt sollen Schaukeln und Wipptiere verschiedenen Typs aufgestellt und durch einen vier Kilometer langen, kinderwagen- und fahrradtauglichen Rundweg miteinander verbunden werden. So kann man einen Nachmittag lang durch die ganze Stadt schaukeln.

Die Anregung kam aus der Bürgerschaft

„Ausgangspunkt“, so Hahn, „war die Frage, wie Hechingen eine noch kinderfreundlichere Stadt werden kann und es gleichzeitig gelingt, noch mehr Einheimische und Touristen für einen Aufenthalt in der Stadt zu gewinnen.“ Die entscheidende Anregung zum Schaukelpfad sei schließlich aus der Bürgerschaft gekommen. Als Blaupause dient der bereits gut etablierte Schaukelwanderweg in der Hohenzollernstadt Sigmaringen. Und weil im Hechinger Stadtmarketing schon so vieles märchenhaft ist, spricht man in Hechingen vom „märchenhaften Schaukeln“. Eingebunden werden soll der neue, innerstädtische Familienwanderweg selbstredend ins „Wanderparadies Hechingen“.

Start und Ziel im Feilbachtal

Starten und enden soll der Weg am Parkplatz im Feilbachtal, wo es auch zum Barfußpfad geht. Gegenüber von den neuen Geschäftshäusern soll auch schon die erste Schaukel aufgestellt werden, eine „Schlangen-Schaukel“, auf der eine ganze Gruppe gemeinsam sitzend oder stehend schaukeln kann. Wie an einer Perlenkette reihen sich weitere Schaukeln und weisen den Weg hinauf zum Fürstengarten – und unterwegs wartet noch eine Besonderheit: Neben der langen Stiege, die gemeinhin Läufern den Schweiß auf die Stirn treibt, wird eine ganz lange Rutsche installiert, auf er es rasant bergab gehen kann. Am Rande des Fürstengartens wartet dann eine sanft schwingende Meditationsschaukel mit Schloßberg-Blick. Motto: „Dornröschenschlaf“.

„Hoch zur Ross“ geht es für die Kleinen weiter auf Wipptieren durch den Fürstengarten, bevor die älteren Herrschaften den Stadtgarten auf einer seniorengerechten Schaukel genießen können. Vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum warten Insekten-Wipptiere auf die Kleinsten, und von dort führt der Pfad die Staig hinab Richtung Starzelpark, wo ein ganzes Ensemble an Schaukeln aufgebaut werden soll. An den Schulen vorbei geht der Weg dann zurück ins Feilbachtal, wo eine letzte Schaukel-Wippe zum Finale lädt. Unterwegs finden sich an verschiedenen Stellen am Wegesrand Ruhebänke und Albliegen zum Pausieren.

Die Kosten für das ganze Projekt beziffert Bürgermeister Hahn auf 120.000 Euro. Die Hälfte davon sei bereits durch Zusagen von Sponsoren gedeckt. Weitere Förderer sind der Stadt aber höchst willkommen (siehe Kasten). Denn auch in der Umsetzungsphase will die Stadt Hechinger Bürger, Vereinigungen und Unternehmer einbeziehen. Bei der Erstellung des Konzepts wird die Stadt von der Martina Eberle Projektplanung GbR unterstützt.

Wer noch mehr über das Projekt erfahren will, erhält schon heute Abend Gelegenheit. Philipp Hahn will es im Rahmen des Neujahrs-Bürgertreffs (ab 19 Uhr im „Museum“ vorstellen.

Die Spendenkonten für den Schaukelpfad

Die Stadt sucht noch weitere Sponsoren für die Umsetzung des Schaukelwanderweges. Spenden sind möglich an folgende Konten der Stadt: Sparkasse Zollernalb, IBAN: DE42 6535 1260 0079 0006 53,

BIC: SOLADES1BAL. Volksbank Hohenzollern-Balingen, IBAN: DE10 6416 3225 0212 0550 03, BIC: GENODES1VHZ. Verwendungszweck: Spende – Förderung Erziehung – Schaukelwanderweg.