Mit dieser Fotomontage wird auf dem in Sickingen verteilten Flugblatt gegen verdichtete Bebauung im Neubaugebiet „Witzenhart“ protestiert. Geplant sind dort freilich nicht Wohnblöcke dieser Größe, sondern Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Neben den Einfamilien- und Doppelhäusern, die deutlich in der Mehrheit sein sollen. Der Auslegungsbeschluss des Plans ist am Donnerstag Thema im Gemeinderat. © Foto: Privat