Hechingen Naturfotograf Niels Keck stellt aus

Hechingen/Bodelshausen / SWP

Der Hechinger Schüler Niels Keck zeigt Bilder vom Wald im Wandel der Jahreszeiten im Forum in Bodelshausen.

Unter dem Titel „Unser Wald im Wandel der Jahreszeiten“ stellt der Hechinger Schüler Niels Keck vom 20. April bis zum 9. Juni eindrucksvolle Naturfotografien in der Bücherei im „Forum“ in Bodelshausen aus. Die Vernissage findet am Freitag, 20. April, um 19.30 Uhr statt. Zur Eröffnung der Ausstellung zeigt Niels Keck einen 30-minütigen Naturfilm, den er selbst gedreht hat. Beim Deutschen Jugend-Naturfilmpreis in Darß wurde Niels Keck bereits mehrmals ausgezeichnet.

Der junge Hechinger hat sich bereits mit acht Jahren der Natur sowie dem Filmen und Fotografieren verschrieben. Seine Leidenschaft führte ihn mittlerweile in verschiedene Wälder Deutschlands und Finnlands. Das stundenlange Ausharren im Schwarzwald, auf der Alb, in der Uckermark oder in finnischen Wäldern hat sich ausgezahlt: Entstanden sind einzigartige Aufnahmen von Rotmilanen, Tannenhähern, Auerhähnen, Höllenottern, Bären und weiteren Exemplaren aus der europäischen Fauna. Kecks Naturfilm, der am Abend der Vernissage vorgeführt wird, zeigt den Wandel des Waldes während der Jahreszeiten.

Info Die Ausstellung ist vom 20. April bis zum 9. Juni im Forum in Bodelshausen zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.