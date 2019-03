Die Stadt Hechingen ebnet der Burladinger Spedition Barth und weiteren Firmen den Weg.

Nächsten Monat kann mit der weiteren Erschließung des Hechinger Gewerbegebietes Nasswasen begonnen werden. Beschlossen ist die Herstellung einer Stichstraße mit Wendehammer für Lastwagen sowie die Erweiterung von Gas-, Wasser- und Schmutzwasserkanälen um etwa 120 Meter in Richtung Bodelshausen. Den Auftrag dafür vergab der Bauausschuss einstimmig an die Balinger Firma Stumpp für knapp 298 000 Euro. Baubeginn soll bereits im April sein, die Fertigstellung ist für Juli geplant.

Mit dieser Erschließung wird unter anderem der Ansiedlung der Burladinger Spedition Barth der Weg geebnet, die ihre Lkw-Flotte bekanntlich an den Hechinger Stadtrand direkt an die B.27 verlegen will. Jahrelang umstritten war das mit dieser Ansiedlung verbundene Hochregallager. Neben dem großen Logistikbetrieb werden sich noch weitere Firmen ansiedeln. Endgültig vom Tisch ist die vor Jahren angekündigte Ansiedlung eines Bisinger Autohändlers, der im Nasswasen ein Nutzfahrzeugzentrum bauen wollte.