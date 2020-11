Wenn Bund und Länder nicht ein Totalverbot erlassen, wird in Burladingen die Fasnet stattfinden. Allerdings in „stark abgespeckter Form“ – sagt Josef Entress, Zunftmeister der Narrenzunft Nautle.

Umzüge sind allenthalben gestrichen, die Frage, ob und an welchem man teilnimmt, stellt sich also gar nicht erst. Nach zwei Jahren hätte in der kommenden Saison auch in Burladingen wieder ein solcher Narrenmarsch stattfinden sollen, doch der ist – natürlich – ebenfalls abgesagt. „Schade“, bedauert der Nautle-Chef, denn die Anmeldeliste war lang und hochkarätig. 22 große und etliche kleinere Zünfte hatten sich in die Gästeliste eingetragen.

Doppelt schade auch, weil sich mit dem kommenden ein Jubiläumsjahr nähert: Der Burladinger Narrenverein wurde am 11. 11. 1975 gegründet und 1976 feierte man in der Fehlastadt die erste Fasnet unter dem Nautle-Banner.

Nur auf dem Marktplatz

Das Fasnetsspiel soll hingegen über die Bühne gehen. Allerdings nicht im Vorfeld der tollen Tage in der Josengasse wie bisher, sondern am Fasnetssamstag auf dem Marktplatz. Ebenso werden alle weiteren Termine des städtischen Narrenkalenders hierher verlegt: Das Latschari-Aufhängen am Schmotziga, der Rathaussturm am Freitag, eine närrische Veranstaltung am Sonntag, an der momentan noch gebastlet wird, und schließlich das Fasnetsverbrennen am Dienstag – alles ereignet sich unter freien Himmel auf dem Theaterwagen.

Die Aufführungen und das anschließende Beisammensein sollen zeitlich begrenzt sein und nicht in die Nacht hinein dauern. „Wir fangen gegen 15.30 Uhr an und machen zwei Stunden später Feierabend“, erläutert Entress. Narren und Zuschauer dürfen sich an Bier und Wein laben, Schnaps wird keiner ausgeschenkt. Wer dabei sein will, muss am Eingang seine Daten hinterlassen und Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Keller-Partys nicht zu vermeiden

Aufläufe und Menschenanballungen ausufernden Charakters will Entress im Sinne des Infektionsschutzes unbedingt vermeiden. Befände man sich aber nicht auf der sicheren Seiten, wenn man die Fasnet ganz absagt? Nicht nur der Burladinger Zunftmeister glaubt, dass die kommende Saison vielfach und unvermeidlich in Kellern und Wohnstuben gefeiert wird. Das wäre durch eine Absage nicht aufzuhalten. Das Nautle-Konzept ermöglicht es hingegen, die Fasnet in einem sicheren Umfeld zu feiern. Wer sich außerhalb unvernünftig verhalten möchte, dem ist so oder so nicht zu helfen.

Wie Entress weiter sagt, sei man darauf gefasst, dass sich die Schutzbestimmungen von einem Tag auf den anderen bis hin zur vollkommenen Fasnetssperre verschärfen. Deshalb würde so geplant, dass sich die Veranstaltungen kurzfristig absagen lassen, ohne einen allzu großen organisatorischen und Arbeits-Aufwand hervorzurufen.

„Wir müssen offen für die Entwicklung sein, die Corona noch mit sich bringt, wir müssen flexibel reagieren können und wir müssen uns der Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste bewusst sein“, fasst er zusammen.

Vielleicht sei das Schlimmste ja in drei Monaten ausgestanden und die Pandemie überwunden. Dann wäre man durchaus in der Lage, das reduzierte Programm kurzfristig auszuweiten, größere Besuchermengen zu bewirten und vielleicht auch einen Teil der Veranstaltungen an ihre ursprünglichen Orte zurückzuverlegen. Dass diese Aufgabe auf die Zunft zukommt, glaubt Entress allerdings nicht so recht. Schön wär’s halt.

Charakter von Straßenfasnet

Andererseits sieht er in der abgespeckten Variante sehr wohl eine Chance. Gleicht sie doch, wenn man es wohlwollend betrachtet, ein wenig dem, was allenthalben als Haus- und Straßenfasnet propagiert, aber nur wenig gelebt wird: Man bleibt in der eigenen Gemeinde, trägt die Fasnet nicht aus dem Dorf, feiert im überschaubaren Rahmen; keine Ballermannpartys, die sich von Tradition und Brauchtum weit entfernt haben.

Abgespeckt? Im wahrsten Sinne des Wortes! Der Duft von gebratenen Eiern und Speck wird das kommende Fasnetsspiel nicht umwehen. Zumindest nicht in der herkömmlichen Weise, bei der die Hauzegslader, Brautpaare und Lumpenkapellen vor der Aufführung durch die Häuser ziehen und Naturalien erbitten: die (Hochzeits-)„Schenke“ in Form von Eiern und Speck, die dann abends in einer wagenradgroßen Pfanne gebraten und kostenlos an das Publikum verteilt wird.

Dem Fasnetsspiel treu bleiben

Das vormittägliche Hochzeitsladen, bei dem sich Lader und Gastgeber fröhlich in den Stuben drängen und wo es schon morgens hoch hergeht, kann natürlich nicht stattfinden. Die Lumpenkapellen und Lader sind darüber bereits verständigt oder werden es noch dieser Tage – versehen mit der Bitte, dem Fasnetsspiel treu zu bleiben und wieder dabei zu sein, wenn sich die Wolken einmal verzogen haben.

In der Hoffnung, dass nicht im Januar der Eiserne Vorhang fällt, haben die Proben für die Freiluft-Aufführung am 13. Februar inzwischen begonnen. „Es ist ein Super-Stückle“, verspricht Entress. Bei dem Schwank, bei dem es um eine „Wallfahrt“ geht, schlüpfen wieder Männer in die Frauenrollen.

Und wenn nun doch das Verbot ergeht? „Dann haben wir wenigstens eine schöne Zeit beim Proben gehabt“, meint der Zunftmeister.

Kein Nautle-Theater

Keine Alternative fand sich hingegen für das Nautle-Theater, das seit Jahrzehnten im November im Gauselfinger Pfarrsaal die Zuschauer erheiterte. In dieser Saison muss es pausieren.