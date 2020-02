Die Spendenbereitschaft für den an spinaler Muskelatrophie (SMA Typ 2) erkrankten Tiago aus Binsdorf ist nach wie vor ungebrochen. Zuletzt hatte Ellen Sieber aus Benzingen, die Frau des Ringpräsidenten des Narrenfreundschaftsringes Zollern-Alb, Walter Sieber, die Idee, auch in Narrenkreisen aktiv zu werden. Für den Ringpräsidenten war schnell klar, diesen Gedanken beim 42. Ringtreffen in Geislingen umzusetzen, da hier eine besondere Verbindung der Stadt Geislingen zum Ortsteil Binsdorf besteht. Spontan wurden dann beim Zunftmeisterempfang zum 60. Geburtstag der Narrenzunft Geislingen mehrere Hundert Euro gesammelt. Die Summe erhöhte der Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb anschließend auf 1000 Euro.

Zoller-Hexen geben einen dicken Batzen

Nur eine Woche später fand das Kinder-Ringtreffen in Hechingen, verbunden mit dem 30-jährigen Bestehen der Zoller-Hexen, statt. Die Zoller-Hexen verzichteten wie seit vielen Jahren üblich auf Gastgeschenke und konnten so nochmals 750 Euro für Tiago beisteuern.

Anlässlich der Kinderfasnet in Binsdorf übergaben Vertreter des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb nun an Tiago und seine Eltern die stattliche Spende direkt in seinem Heimatort.