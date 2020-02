Waldbaden und Weizenbier trinken: All das ist möglich im Rangendinger Rathauswald. Rathauswald? Ja, die Starzeltäler haben ihre Gemeindeverwaltung pünktlich zum Auseliga zur grünen Oase umfunktioniert – einfach, weil’s „so schee isch“. Seiner Aufsicht enthoben wurde am Donnerstag deren oberster Waldarbeiter Johann Widmaier… der sich gerne fügte: „No schaffe mir heit nemme, des tut uns it weh!“

Ein Kindi mitten im Wald

Sehr wohl geschmerzt habe indes das Ausscheiden von Förster Hubert Münch: „Uns fehlt sehr sein Sachverstand.“ Mit Gabriel Werner habe man inzwischen aber an neue, „jonga“ Revierförster bekommen. Und der habe viel zu tun im Rangendinger Wald, zumal die Gemeinde jetzt auch noch „an Kindi“ inmitten des mächtigen Holzbestands etablieren wolle.

Wenn der Storch „zubeißt“

Apropos Holz: André Schneider und seine Mönchsgrabenhexen mussten heuer schon wieder einen herben Verlust wegstecken: Besen auf – Besen ab: Das jüngste Orkantief mit dem schönen Namen Sabine hat dem Hexenbesen schon weit vor dem Aschermittwoch den Garaus gemacht. Leider! Jägi-Chef Hansi Schilling plagen da ganz andere Sorgen: Die Alten seien wichtig (erst recht am Auseliga), „aber wenn se d’ Gosch it halte, isch’s halt an Sch…“ Gerade so wie der „akute Personalmangel“ im Rathaus. Zwar seien die Narren gerne bereit auszuhelfen, doch vor allem das weibliche Geschlecht müsse wissen: „Da wird man gern vom Storch gebissen.“ Außerdem seien die Jägi bereit, sich als Rettungsschwimmer zu verdingen, weil eines sei klar: Keine Aufsicht am Stausee? Das geht nicht!

„Holla, die Waldfee“

Wirklich keine Aufsicht nötig hatten die Narren, als sie schließlich die Verwaltung gestürmt hatten. Der Rathauswald lud sie förmlich ein in seinen „kühlen Schatten, damit sie nicht ermatten von Tanz und rotem Wein“. Die dort herrschenden guten Geister und Feen (namentlich Petra Stehle und Heidi Widmaier) hießen das närrische Volk mit einem dreifachen „Holla, die Waldee“ willkommen – und kredenzten den Narrenvorständen André Schneider, Hansi Schilling und Anton Zetovic (von den Alemannen) einen von Mönch Hubertus bei Vollmond gebrauten Waldtrunk. Vor schlimmen Plagen und Schmerzen soll das grüne Gebräu schützen – „selbst der Corona-Virus spielt dann keine Roll, nimmt man täglich ein Becherchen voll“.

Ein herzliches Willkommen zollten die Rathausdamen auch dem neuen Revierförster – „ein Sahneschnittchen“.

Und weil das Orkantief Sabine jüngst durch den Wald und dabei viele, viele Äste auf die Wege fegte, durften die Obernarren Schilling, Schneider und Zetovic sodann Holz für neue Hexenbesen sägen, um darauf Begriffe aus dem Wald zu erraten: Tanne, Wildsau, Fliegenpilz, Stockenten (beziehungsweise Nordic Walker) – und Hundekotbeutel… die es flugs im ganzen Rathaus einzusammeln galt.

Schwofen zur Musik

Nicht unterschlagen werden soll an dieser Stelle, dass sich die Verwaltung schon vor ihrem eigentlichen Sturm fest in närrischer Hand befand. Dafür sorgten die aus dem sonnigen Spanien angereisten Frauen vom Altenwerksteam und ebenso die Kapelle ohne Namen (KoN). Wie intonierte sie so schön: „Ond dia Rangadenger Musek, jo dia kennt ma überall. Mo se a d’r Kirbe gschpielt händ, ischt a Sau verreckt em Schtall.“ Zu einem solchen Unglück kam es diesesmal nicht. Ganz im Gegenteil: Mit der Kapelle ohne Namen ließ es sich gar wunderbar schwofen!

