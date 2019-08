Der Verkehrsverbund wächst: Ab 2020 gehören auch Herrenberg und seine Stadtteile zum Naldo-Gebiet.

Zum 1. Januar 2020 wird sich der Verkehrsverbund Naldo im Norden seines Verbundgebietes erweitern und künftig im Stadtbus Herrenberg und in allen Stadtteilen Herrenbergs – Affstätt, Haslach, Kuppingen und Oberjesingen – gelten. „Der Naldo-Aufsichtsrat hat der Erweiterung zugestimmt“, sagte Naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Mittwoch in Hechingen. Im Gegenzug dazu werde sich der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) auf der Gäubahn von Bondorf nach Ergenzingen ausdehnen. Die Naldo-Tariferweiterung wird durch die Stadt Herrenberg mit jährlich rund 20 000 Euro finanziert, die VVS-Tariferweiterung mit jährlich rund 30 000 Euro durch die Stadt Rottenburg und den Landkreis Tübingen.

Tariferhöhung um 3,3 Prozent

Der Naldo-Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, den Naldo-Tarif zum 1. Januar um durchschnittlich 3,3 Prozent zu erhöhen. Die Tarifanpassung sei durch steigende Personal- und Betriebskosten bei den Verkehrsunternehmen nötig, heißt es. Auch die Einführung neuer Vertriebssysteme und die Anschaffung neuer Busse binde Personal- und Finanzressourcen. Zudem weist die Naldo-Bilanz 2018 einen Rückgang der Fahrgeldeinnahmen auf, die insbesondere durch die starken Rückgänge im Schülerverkehr bedingt sind. Auch dies sei bei der Tarifanpassung berücksichtigt worden.

Wie Dieter Pfeffer weiter ausführte, fordere das Land im Rahmen der Kommunalisierung der Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr, dass der Rabatt der Schülermonatskarte zur regulären Monatskarte auf 25 Prozent zu erhöhen ist. Daher habe Naldo in den letzten Jahren den Rabatt stufenweise erhöht, derzeit seien es 24,4 Prozent. Nun muss der Rabatt in einer letzten Stufe auf die geforderten 25 Prozent erhöht werden. Dies werde mit der Tarifanpassung zum 1. Januar 2020 umgesetzt.

Pfeffer: Anreize zum Umsteigen

„Trotzdem“, so Pfeffer, „ermöglichen zusätzliche Zuschüsse der Landkreise und Städte im Naldo entscheidende Angebotsverbesserungen, sowohl im tariflichen als auch im verkehrlichen Bereich.“ Das neue Abo 25 für junge Menschen, stark abgesenkte Jahres-Abos und Tagestickets in der Wabe Reutlingen, ticketfreie Samstage in Tübingen seien einige Beispiele, die deutliche Anreize schaffen sollen, auf Bus und Bahn umzusteigen.

