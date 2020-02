Neidisch blickte halb Hechingen an diesem Fasnetssonntag nach Boll. Nicht nur, dass das Dorf am Walde sich wieder mal als närrische „Zigeunerhochburg“ mit farbenprächtigem Besuch aus allen Himmelsrichtungen feiern lassen durfte.

In Hechingen Chinesen-Pflaster, in Boll Carrara-Marmor

Nein, auch der nagelneue Dorfplatz, der pünktlich zur traditionsreichen Zigeunerhochzeit (so gut wie) fertig wurde, erntete bewundernde Blicke – und anerkennende Worte. „Wir“, sagte der Hechinger Stadtrat und „Schnorchel-Huaschter“-Chef Werner Beck in seiner Grußrede ans Narrenvolk, „wir kriegen Chinesenpflaster auf dem Obertorplatz. Und ihr kriegt feinsten Marmor aus Carrara. Und warum? Weil mir’s zahla kennet!“

Solch freche Reden hielt der Mann im silbernen Astronautenanzug auf der Bollemer Fasnetsbühne – und setzte noch einen drauf. Er, so Beck, als „Teilortsbeauftragter im Stadtrat“ bringe die „frohe Kunde“: Die unechte Teilortswahl werde abgeschafft, dafür kriegten die Bollemer drei Stimmen: „eine für die gelbe Sippe, eine für die rote und eine für die Meta als Oberzigeunerin“. Zumindest dafür erntete der Mann von der Sippe der Hechinger „Schbiallombaschlecker“ frenetischen Beifall.

Die Braut aus Stein: „Gipsy on the Rocks“

Und man war auch schon mittendrin im Narrenspiel um die gelbe Sippe, die den „Stampfer“ Christoph Wolf als Bräutigam schickte, um Luisa Oesterle von der roten Sippe zu heiraten. Dass die schöne Luisa aus Stein kommt, bescherte ihr den Spitznamen „Gipsy on the Rocks“ und der Bollemer Zigeunerhochzeit erstmals das Gastspiel der Stoanemer Sadbolla als grüne Sippe. Deren charmante Rednerinnen überreichten dem Bräutigam als originelles Geschenk einen „Bollemer Sadbolla“, eine Sadbolla-Figur mit Hasenwedel-Maske. So finden die Hechinger Stadtteile närrisch zusammen. Nur den Stettenern, die wie immer als blaue Sippe vielköpfig vertreten waren, blieb nichts außer Spott. Stephan Herrmann als Grußredner des Musikvereins Boll reimte: „In Stetten hält der Reisebus/ nicht mal, wenn der Fahrer pinkeln muss.“

Stettener Gastgeschenk: eine Gefrierpute

Die Hagaverschrecker nahmen’s freilich nicht krumm und witzelten zurück. Zunftmeister Alex Hönes überreichte als Hochzeitsgeschenk diesmal eine Gefrierpute – und entschuldigte sich: Das Tier sei bei der Anreise „im schattigen Winkel“ von Boll am Waldesrand erfroren.

Wenig lumpen ließ sich dagegen die „bucklige Verwandtschaft“ von den Hagenmannhexen um Jürgen Schell. Die sangen nicht nur eine tolle Hymne an die Braut Luisa, sondern überreichten dem Paar auch „a Säckle Gold, net so’n Gockel wia die Stettener“.

Bürgermeister Hahn rühmt die Premiumzunft

Apropos Gockel: Auch Bürgermeister Philipp Hahn sprach ein Grußwort im Zigeunerkostüm, nannte die Narrhalla Boll eine „Premiumzunft“ und rühmte deren Chef André Göckel: Als Stadtrat sei der nicht nur „Zigeunerbeauftragter seiner Fraktion“, sondern setze sich auch „mit oder ohne unechte Teilortswahl“ immer für Boll ein.

Reichlich Politsatire boten nochmal die „Reichenbachkehlen“ um Roland Huber und Werner Beck. Mit ihrem „Heile, heile, Gänschen“ trösteten sie nicht nur die Ortsvorsteher über die vor der Abschaffung stehende unechte Teilortswahl hinweg, sondern träumten auch von Tretbooten, Strand, Kiosk und Bikinis am aufgestauten Reichenbachdamm und kritisierten die zu enge Planung der neuen Ziegelbachbrücke: „Dia Fahrradfahrer des jetzt biassat/ weil se om d’Brugg rom schiaba miassat.“

„suscht kauft des älls d’r EJL“

Und einen Abgesang auf die Hechinger Oberstadt fassten sie auch noch in Verse: „Marode jedas zweite Haus/ es bregglat dia Fassada./ D’Oberstadt, des isch a Graus/ dia goht so langsam bada! Dromm auf ihr Bürger, handlat schnell/ suscht kauft des älls d’r EJL.“

Und dann war es André Göckels Job, die alte Geschichte von Rinaldo und Rinaldini zu rezitieren und Braut und Bräutigam zusammenzubringen, wozu das Narrenvolk „Lustig ist das Zigeunerleben sang“. Und siehe da: Diesmal wurde die Braut sogar geküsst.

