Friedrich Kümmel, geboren am 26. April 1933 in Essingen/Aalen, starb nach längerer Krankheit am 1. März in seinem Haus in Hechingen im 88. Lebensjahr. Als Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen (1971 bis 986) und an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (1986 ...